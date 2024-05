Diddy komentiral obtožbe o trgovini z ljudmi: Čas pokaže resnico

Poleg obtožb so mu konec marca v dom vdrli zvezni agenti. Ministrstvo za domovinsko varnost je takrat sporočilo, da je nadaljevalo "ukrepe kazenskega pregona kot del tekoče preiskave" v New Yorku, Los Angelesu in Miamiju. V okviru preiskave so preiskali dve raperjevi nepremičnini v Los Angelesu in Miamiju, v enem od domov so našli celo strelno orožje. Glasbenikov odvetnik je v izjavi za medije dejal, da gre za lov na čarovnice, pri preiskavah pa so agenti uporabili pretirano silo, ob tem pa poudaril, da se bo zvezdnik še naprej boril, da opere svoje ime.