Diddy narazen z dekletom Cassie – že ima novo, 22 let mlajšo?

"Odločitev, da se razideta, je bila soglasna, a ostajata prijatelja. Cassie se bo posvetila svoji glasbeni in igralski karieri," so poročali viri pri omenjeni reviji.

"Zgolj biti v njegovi bližini je popolnoma navdihujoča izkušnja. Ključ vzdrževanja zveze, pa naj bo ljubezenska ali prijateljska, je iskrenost in komunikacija,"je Cassie povedala za spletno stranMadame Noire.

48-letnik pa ima že "v ognju" novo lepotico , saj naj bi bil skupaj s 26-letno manekenko Jocelyn Chew. Skupaj so ju že videli v Miamiju ter na Drakovem koncertu v Los Angelesu. Zvezdnik je pred tem hodil tudi z Jennifer Lopez, ima pa sinova Quincyja Browna JustinainChristiana ter dvojčiciD'Lilo StarinJessie James, ter hčerko Chance iz prejšnjih zvez z Miso Hylton-Brim, Kimberly Porter inSarah Chapman.