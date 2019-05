Diddy: Nisem bil vedno iskren glede svojih čustev do Kim

Sean "Diddy" Combs in Kimberly Porter sta bila partnerja 13 let, skupaj pa sta imela tudi tri otroke – Christian, D'Lila Star in Jessie James . Skrbela sta tudi za dva sinova iz prejšnjih razmerij: njenega sina Quincyja in raparjevega sina Justina . Razšla sta se zaradi govoric, da naj bi ameriški pevec v času njunega razmerja hkrati spočel otroka drugi ženski. Slednje so se izkazale za resnične – pet mesecev pred rojstvom dvojčic je bila rojena Chance . Kljub preteklim sporom sta ostala v dobrih odnosih tudi po koncu njunega razmerja.

Kim je zaradi pljučnice umrla v svojem domu v Los Angelesu novembra prejšnje leto.P. Diddy se je skupaj z 12-letnima dvojčicama D'Lilo in Jessie ter z njegovo hčerko Chance pojavil na naslovnici majske izdaje revije Essence. Naslovnica naj bi bil poklon pokojni Kim in ostalim, predvsem temnopoltim materam. Novo vlogo očeta samohranilca je s tresočim glasom komentiral: "To je bil popoln šok in presenečenje, resnično me je situacija zbudila, ker je postavila stvari na glavo. Je najbolj nora in travmatična stvar, ki se mi je v življenju kadarkoli zgodila. Ko ljudje pravijo, da smrt potolče celo družino, ali da naredi globoko rano, ali da se svet obrne na glavo, vse to sem sedaj občutil na svoji koži."

Na vprašanje o tem, ali je kdaj obžaloval razhod s Porterjevo, je 49-letnik priznal: "Nisem bil vedno iskren glede svojih čustev do Kim, do samega sebe in do drugih ljudi, s katerimi sem bil kadarkoli v razmerju. Vendar ne obžalujem, kako so se stvari razpletle, saj so šle po poti, ki jo je Bog narekoval. Z ljubeznijo sem se igral, ampak se ne bi smel, ker sem Kim jemal preveč samoumevno."