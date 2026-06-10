Diddy obtožen spolnega napada mladoletnega igralca

"Ravnanje Combsa je bilo nezaslišano, z namenom zastraševanja in povzročanja čustvene stiske, kar je dejansko tudi doseglo. Ta napad je bil tako skrajen, da presega vse meje spodobnosti in ga civilizirana družba ne more tolerirati," je navedeno v tožbi. Predstavnik Seana "Diddyja" Combsa , ki trenutno prestaja 50-mesečno zaporno kazen, je obtožbe označil za "lažne in absurdne".

"Gre le za še enega sovražnika na dolgem seznamu ljudi, ki si želijo delež denarja, k čemur jih spodbujajo odvetniki za odškodninske tožbe. Gospod Combs ni nikoli spolno zlorabil nikogar – in to vključuje tudi otroke! Te obtožbe bodo ovržene tako kot vse prejšnje," je dejal Judd Engelmayer, predstavnik Combsa.

Ta tožba se pridružuje več deset civilnim zahtevkom, vloženim proti Combsu od njegove aretacije v New Yorku leta 2024.Po osemtedenskem sojenju lani je bil Combs oproščen resnejših obtožb trgovine z ljudmi za spolne namene in sodelovanja v kriminalni združbi, medtem ko ga je porota spoznala za krivega v dveh manj resnih točkah obtožnice.

Medtem ko Combs čaka na izpustitev, ta naj bi se zgodila maja 2028, njegovi odvetniki še naprej izpodbijajo številne civilne tožbe proti njemu. V novi tožbi nekdanji otroški igralec trdi, da ga je Combs med dogodkom odpeljal v zadnji prostor, da bi se z njim "zasebno pogovoril o nekaterih potencialnih priložnostih", vključno s prihajajočim projektom, ki ga je Combs produciral.

Potem ko je začel "čutiti učinke pijače", ki mu jo je ponudil Combs, naj bi ga raper začel otipavati, čeprav mu je neimenovani igralec jasno povedal, "da se ne počuti prijetno, kako se ga Combs dotika". Po navedbah tožbe je nato Combs domnevno slekel igralčeve hlače in spodnje perilo ter se ga nedovoljeno dotikal po intimnih delih telesa, medtem ko naj bi se hkrati dotikal tudi samega sebe. V tožbi je zapisano, da je nato nad mladoletnim tožnikom izvedel oralno spolno dejanje.

Tožba ne navaja natančne starosti moškega v času domnevnega incidenta, temveč le, da je bil mlajši od 18 let. Moški je tožil tudi svoje nekdanje agente, ker ga med dogodkom niso ustrezno zaščitili. Trdi, da bi morali zagotoviti spremljevalca, preveriti prisotnost njegovih skrbnikov ali poskrbeti, da ne bi ostal sam z odraslimi osebami iz zabavne industrije v zasebnih prostorih ali na osamljenih lokacijah.