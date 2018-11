P. Diddy le dan po smrti nekdanje partnerice iskal tolažbo pri drugi?

P. Diddy in Kim sta bila z vmesnimi prekinitvami skupaj približno 13 let, v času njunega poznanstva pa sta postala star ša trem otro kom: 20-letnemu Christianu in 11-letnima dvojčicama D'Lili Star in Jessie James . Porterjeva je imela še enega sina iz preteklega razmerja s producentom Al B. Sureom , 27-letnega Quincyja . Leta 2007 se je tudi 'uradno' razšla z Diddyjem, domnevno zato, ker je izvedela, da je slednji v času njene nosečnosti naredil otro ka drugi. Ker se je počutila globoko izdano, z glasbenikom ni želela obnoviti razmerja, ostala pa sta v zelo dobrem prijateljskem odnosu.

Nedavno je svet pretresla novica, da se je pri 47 letih za vedno poslovila Kim Porter , nekdanja partnerica in mati treh otro k ameriškega glasbenika Seana Combsa , znanega pod umetniškim imenom P. Diddy . Primer je trenutno pod drobnogledom losangeleških forenzikov, ki še niso razglasili uradnega vzroka njene nenadne smrti. Kim Porter je bila model, ki se je preizkusila tudi v igra lskih vodah, njeno zdravstveno stanje pa je začelo pešati, ko je zbolela za pljučnico. Reševalci so prejeli urgentni klic, da naj bi igra lka doživela zastoj srca. Preiskovalci so izključili možnost, da je Kim umrla nasilne smrti.

49-letni Sean Combs se je po smrti nekdanje partnerice zavil v molk in zaenkrat še ni podal uradne izjave. Viri blizu glasbeniku so za E! News dejali, da je popolnoma zlomljen in da trenutno ugotavlja, kako se bo z otroki postavil nazaj na noge. ''Kim in Diddy sta vedno zgladila vse nesporazume zavoljo svojih otrok,'' pravijo viri in dodajajo, da je imel glasbenik vedno visoko mnenje o svoji nekdanji partnerici, za katero je med drugim izjavil, da je izjemna mama njunim otrokom.

E! News poroča, da je bil Diddy le en dan po Kimini smrti opažen v družbi ene izmed nekdanjih deklet, glasbenice Cassie, s katero je bil nekaj let v razmerju z vmesnimi prekinitvami. Viri so za omenjen medij povedali, da je bila Cassie tista, ki je po novici o Kimini smrti poklicala Seana: ''Cassie je Diddyju poslala sporočilo, v katerem ga je vprašala, kako se drži in izrazila svoje sočutje ob njegovi izgubi. Sean je bil ob prejemu njenega spročila prijetno presenečen in ganjen zaradi prijazne geste.'' Zvezdnika sta bila opažena, ko sta zapuščala eno izmed losangeleških kavarn in se napotila v isto vozilo.