Diddy potrdil zvezo z 28-letno raperko Yung Miami

Sean Diddy Combs , glasbeni mogul, in 28-letna raperka skupine City Girls , Yung Miami , se sestajata. Zvezdnika sta tako potrdila govorice, ki so že dlje časa krožile med hollywoodskimi zvezdniki, za primeren čas pa sta izbrala premierno oddajo raperkine pogovorne oddaje. Njun pogovor je postajal vedno bolj živahen, saj sta popila kar nekaj kozarcev alkoholnih pijač, 52-letnik pa je z javnostjo delil kar nekaj njunih skupnih doživetij.

"Midva se sestajava. In sva prijatelja. Potujeva na eksotične lokacije, se imava fantastično, skupaj greva v striptiz klube in v cerkev," je dejal Diddy, mlada voditeljica pa ga je izzvala še tako, da ga je prosila naj jo opiše. "Si avtentična in ena najbolj realnih ljudi, kar jih poznam. Si zelo dobra mati in odlična prijateljica. Skupaj res uživava. Si najbolj zabavna oseba," s pohvalami ni skoparil 52-letni zvezdnik.