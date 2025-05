Diddy pred začetkom sojenja zavrnil možnost sporazumnega priznanja krivde

Glasbeni mogul Sean Diddy Combs bo 5. maja sedel na zatožno klop, kjer mu bodo na sodišču v New Yorku začeli soditi zaradi spolnih zlorab in trgovine z ljudmi v spolne namene, kot poročajo ameriški mediji, pa je zvezdnik le nekaj dni pred začetkom sodnega procesa zavrnil možnost sporazumnega priznanja krivde, ki mu ga je ponudilo tožilstvo.

Sean Diddy Combs je uradno zavrnil možnost sporazumnega priznanja krivde, ki mu ga je ponudilo tožilstvo v zadevi, kjer ga obtožujejo spolnih zlorab in trgovine z ljudmi v spolne namene. Kot je poročal ABC News, je sodnik Arun Subramanian raperja vprašal, ali zavrača ponudbo tožilstva, ki bi mu lahko prihranila daljšo zaporno kazen, ki mu preti, če bo spoznan za krivega, izognil pa bi se ji lahko tako, da bi priznal krivdo.

Sojenje Seanu Diddyju Combsu se bo začelo 5. maja 2025. FOTO: Profimedia icon-expand

"Da, zavračam to možnost," je sodniku odgovoril Diddy, ki so ga iz zapora v bež uniformi pospremili na sodišče varnostniki. Podrobnosti dogovora, ki so mu ga ponudili, niso znane. 55-letnemu glasbeniku in producentu bodo začeli soditi 5. maja, njegov zagovornik in tožilstvo pa bosta z uvodnima govoroma poroto nagovorila 12. maja. Pomočnica ameriškega državnega tožilca Maurene Comey je dejala, da bi mu zdaj že zavrnjeni dogovor omogočil morebitno skrajšanje zaporne kazni, ki ga lahko doleti v primeru obsodbe. V primeru, da bo po sojenju spoznan za krivega, ga lahko doleti tudi dosmrtna zaporna kazen.

Diddyja obtožujejo, da je ženske silil k spolnim odnosom na zloglasnih zabavah, ki jih je prirejal, med povabljenimi pa so bili številni hollywoodski zvezdniki. Kljub temu, da je 55-letnik že več mesecev za zapahi, pa naj bi na sodišče prišel dobro razpoložen, svojega odvetnika Marka Geragosa pa je pozdravil s trkom pesti ob pest.

Combsa so aretirali septembra, kmalu za tem, ko so bile zoper njega podane prve obtožbe, pa se jih je zvrstilo še več, žrtve pa trdijo, da jih je več let zlorabljal. Zvezdnik vse obtožbe vztrajno zavrača in trdi, da je nedolžen. Njegova odvetniška ekipa naj bi na sodišču zagovarjala, da Diddy ni ravnal kot posiljevalec, temveč je zgolj užival življenje v slogu svingerjev.

Med pričami, ki naj bi se pojavile na sodišču, pričakujejo zvezdnikovo nekdanje dekle Cassie Ventura, s katero sta se izvensodno poravnala v primeru obtožb zlorabe in posilstva leta 2023. Kot je napovedalo tožilstvo, bodo skozi proces in s pomočjo prič prikazali Diddyjev način življenja, kjer ni manjkalo fizičnih in spolnih zlorab deklet, ki so jih omamljali in silili v spolne odnose, bile pa so tudi žrtve posilstev.