Diddy rojstni dan preživel v zaporu, otroci so mu čestitali po telefonu

Sean Diddy Combs je 55. rojstni dan preživel za rešetkami. Če je bil v preteklih letih navajen, da je nazdravljal z dragimi šampanjci, jedel kaviar in bil obkrožen z zvezdniškimi prijatelji, ki so ga spremljali v najdražje klube, pa je tokrat praznoval v svoji jetniški celici, jedel pa je hrano, ki je bila na zaporniškem meniju.

Osramočeni glasbeni mogul Sean Diddy Combs je 55. rojstni dan pričakal v zveznem zaporu v New Yorku, kjer čaka na sojenje, ki bo maja 2025. Zvezdnik, ki ni znan le po svoji glasbi, temveč tudi po razkošnem načinu življenja in zabavah, ki jih je prirejal, pa se je moral tokrat zadovoljiti s tortico v zaporu in telefonskim klicem otrok, ki so mu čestitali ob njegovem dnevu.

Sean Diddy Combs je 55. rojstni dan pričakal v zaporu. FOTO: Profimedia icon-expand

Raper, ki je v zaporu že od septembra, ko so ga zvezni agenti aretirali zaradi obtožb trgovine z ljudmi v spolne namene, spolnih zlorab in omamljanja, je dan začel z zajtrkom, ko je jedel kosmiče in sadje, dobil pa je tudi rojstnodnevno tortico, kosilo je imel že ob 11. uri dopoldan, ko je, kot so za The Post razkrili iz zapora, dobil testenine v omaki z mesnimi kroglicami in solato, za večerjo, ki je bila že ob 16. uri, pa si je lahko izbral piščanca ali tofu s pečenim rižem, fižolom in korenčkom. Kot je nedavno povedal njegov odvetnik, pa je prav prehrana tista, ki Diddyja v zaporu najbolj mori.

Kljub temu, da je zvezdnik v zaporu, pa so z njim praznovali njegovi otroci. Očetu so čestitali med telefonskim pogovorom, ki ga je njegov sin Justin Dior objavil na družbenem omrežju, nato pa so očetu v čast razrezali tudi torto. Čustveni Diddy je svojim sedmim otrokom, ki so mu zapeli, dejal:"Rad vas imam, zelo vas imam rad. Komaj čakam, da vas vidim. Rad bi vam še povedal, da sem ponosen na vas, še posebej na dekleta. Vsi ste tako močni. Hvala, da ste tako močni, da mi stojite ob strani in me podpirate. Rad vas imam. Imam najboljšo družino na svetu. Je moj rojstni dan in srečen sem. Hvala vam."

Glasbenik je dodal, da se zelo veseli njihovega obiska, ki naj bi se zgodil čez nekaj dni. Njegovih šest starejših otrok očetu že od samega začetka, ko so se v javnosti pojavile prve obtožbe, ki jim je sledila obsežna preiskava, javno stojijo ob strani, pojavili pa so se tudi na sodišču, ko je sodnik odločil datum začetka sojenja in znova zavrnil možnost, da ga zvezdnik dočaka na prostosti.