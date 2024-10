Diddy s še dvema zvezdnikoma obtožen posilstva 13-letnice

Proti Seanu Diddyju Combsu je bilo vloženih še pet obtožnic. Odvetnik Tony Buzbee je vložil nove tožbe, v katerih tožniki, ki so ostali anonimni, trdijo, da jih je Combs spolno napadel in posilil v različnih incidentih med letoma 2000 in 2022. Med tožniki so dva moška in tri ženske, ena od njih pa trdi, da je imela 13 let, ko jo je Combs posilil. Poleg tega je Combs obtožen omamljanja enega moškega in treh žensk, poroča NBC News.

"Kmalu za tem je v sobo vstopil še Combs, z njim pa sta bila še znana moški in ženska. Combs je z norim pogledom agresivno pristopil do tožnice, jo zgrabil in ji rekel, da je pripravljena na zabavo," navaja 19 strani dolga obtožnica, ki jo je pridobil Deadline . Takrat 30-letni glasbenik naj bi dekle 'vrgel' proti moškemu, ki je prišel z njim, ta pa je najstnici, ki je bila vedno bolj omotična, slekel oblačila.

Glasbenega mogula obtožnica v treh točkah bremeni izsiljevanja, trgovine z ljudmi in prevoza ljudi z namenom prostitucije, kot je še zapisano v obtožnici, pa so zvezni agenti, ko so preiskali njegova domova v Miamiju in Los Angelesu, med drugim našli tudi več kot 1000 stekleničk otroškega olja in vlažilnega gela, več različnih drog in strelno orožje. Tožilstvo trdi, da je zvezdnik zlorabljal, grozil in silil ženske in druge ljudi okoli sebe, da so več desetletij izpolnjevali njegove spolne fantazije, ščitili njegov sloves in prikrivali njegovo ravnanje, ustvaril pa naj bi tudi kriminalno združbo, katere člani in sodelavci naj bi bili vključeni v trgovino z ljudmi v spolne namene, prisiljeno delo, ugrabitev, požig, podkupovanje in oviranje pravice.

Zvezdnik naj bi organiziral zabave, kjer so se zbrani drogirali in spolno občevali, na teh dogodkih pa naj bi Diddy svoje žrtve brcal, v njih metal predmete, jih pretepal, vlačil po tleh in za lase, podvržene pa so bile čustveni, fizični in verbalni zlorabi. Zabave naj bi tudi snemal. V primeru, da bo spoznan za krivega, ga lahko doleti najmanj 15 let zaporne kazni.