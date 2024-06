Diddy s svojega Instagrama izbrisal vse objave, tudi javno opravičilo Cassie

54-letni raper Sean "Diddy" Combs je s svojega Instagramovega profila, kjer ima skoraj 20 milijonov sledilcev, izbrisal vse objave. Med izbrisanimi fotografijami in videoposnetki je bilo tudi opravičilo nekdanji partnerki Cassie , do katere se je v preteklosti nasilno vedel.

Spomnimo, opravičilo je objavil po tem, ko je po spletu zaokrožil posnetek nadzornih kamer iz leta 2016, na katerem je videti glasbenega mogula, kako na hodniku enega od hotelov poriva in brca svoje nekdanje dekle. Opravičilo je naletelo na neodobravanje, saj so ga tako Cassiejina odvetnica kot nekateri drugi zvezdniki obtožili neiskrenosti in patetičnosti.

Diddy se sicer sooča s številnimi obtožbami spolne zlorabe, njegovo kariero pa je na slab glas spravila tudi zvezna kriminalna preiskava trgovine z ljudmi zaradi spolne namere, ki je privedla do racij v zvezdnikovih dvorcih v Los Angelesu in Miamiju.