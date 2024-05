Diddy se je opravičil, odvetnica njegove bivše: To so neiskrene besede

Sean 'Diddy' Combs se še vedno spopada z obtožbami napadov, spolnih zlorab in celo trgovine z ljudmi, v prid pa mu ni niti posnetek nadzornih kamer iz hotela, ki datira v leto 2016, na katerem je razvidno, kako na hodniku brca in poriva nekdanje dekle Cassandro 'Cassie' Ventura . 54-letni glasbeni mogoul se je za svoje nesprejemljivo obnašanje, kakor ga je označil sam, opravičil v posnetku, ki ga je delil na družbenem omrežju, in poudaril, da prevzema odgovornost za svoja dejanja.

"Bil sem ogaben, ko sem to naredil in še vedno se gnusim sam sebi. Poiskal sem si strokovno pomoč. Šel sem na terapijo in na rehabilitacijo. Boga sem zaprosil za milost in usmiljenje. Res mi je žal," je povedal v videu, v katerem je obžaloval svoje dejanje, a s tem marsikoga ni prepričal. Med njimi je tudi odvetnica manekenke, pevke in igralke, ki jo je napadel, ki je v izjavi za CBS News dejala, da je njegovo opravičilo bolj namenjeno njemu kot tistim, ki jih je prizadel.

"Ko so se javile Cassie in številne druge ženske, je vse zanikal in namigoval, da so njegove žrtve iskale plačilo," je dejala odvetnica Meredith Firetog in dodala: "Da se je bil prisiljen 'opravičiti' šele, ko se je izkazalo, da je njegovo večkratno zanikanje lažno, kaže na njegov patetični obup in nikogar ne bodo prevzele njegove neiskrene besede."

Posnetek, ki ga je prvi objavil CNN, prikazuje moškega, ki ga je izdajatelj identificiral kot Combsa, kako ta potisne Venturo na tla in jo brca, medtem ko ženska leži na tleh. Pozneje jo poskuša povleči za majico in vanjo vreči predmet. Po poročanju CNN je posnete nastal v zdaj zaprtem hotelu InterContinental v Century Cityju v Los Angelesu.