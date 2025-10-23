Svetli način
Tuja scena

'Diddy se je v zaporu zbudil z nožem na vratu'

New York, 23. 10. 2025 11.59 | Posodobljeno pred 1 uro

K.Z.
10

Sean Diddy Combs naj bi v zaporu preživel napad z nožem, trdi njegov dolgoletni prijatelj. Charlucci Finney je za Daily Mail pred kratkim razkril, da se je osramočeni raper v zaporniški celici zveznega zapora, kjer prestaja kazen zaradi dejanj, povezanih s prostitucijo, zbudil z nožem na vratu, ki je bil mišljen kot grožnja glasbeniku.

Glasbeni mogul Sean Diddy Combs bo naslednja štiri leta preživel v zaporu. Tako je ob izreku kazni zaradi kaznivih dejanj, povezanih s prostitucijo, v začetku meseca odločil newyorški sodnik. A tam naj za zvezdnika ne bi bilo varno, kot je nedavno za Daily Mail povedal 55-letnikov dolgoletni prijatelj, pa je ogroženo celo raperjevo življenje.

Diddyju naj bi v zaporu grozili z nožem.
FOTO: Profimedia

"Zbudil se je z nožem na vratu. Ne vem, če ga je sam odgnal ali so posredovali varnostniki, vem samo, da se je zgodilo," je povedal Finney, ki Combsa pozna že več kot 30 let. Kdaj natančno naj bi se napad zgodil, ni opredelil, je pa dejal, da je bil mišljen zgolj kot grožnja. "Če bi ga kdo želel resno poškodovati, bi bil Sean poškodovan. Vzelo bi le sekundo, da bi mu prerezal vrat z orožjem in ga ubil," je še povedal o napadalcu.

Preberi še Diddy v zapor, odvetnika njegove bivše: Travma je že bila povzročena

"Najverjetneje mu je sporočal, da naslednjič ne bo imel takšne sreče. Gre za ustrahovanje, kar pri Seanu ne bo zaleglo. Sean je iz Harlema," je o prijatelju še dejal Finney, ki ga je označil za nezlomljivega in dodal, da je z grammyji nagrajen glasbenik sicer ljubeč oče, brat in prijatelj.

Preberi še Sodnik je odločil: Diddy bo v zaporu preživel štiri leta in dva meseca

"Prepričan sem, da bo storil vse, kar lahko, da bo, ko bo prišel iz zapora, še vedno Sean Combs," je svoje mnenje izrazil zvezdnikov prijatelj. Ustanovitelj glasbene založbe Bad Boy Records je v zaporu v Brooklynu že od septembra 2024, ko so ga aretirali zaradi petih točk obtožnice, povezanih s prostitucijo. Na koncu je bil spoznan za krivega v dveh točkah obtožnice, sodnik pa je v začetku meseca odločil, da bo v zaporu vsega skupaj preživel štiri leta, pri tem pa je upošteval čas, ki ga je že prestal za zapahi.

Trembalajek
23. 10. 2025 13.57
Bolje tako, kot da se ne bi več zbudil zaradi noža v srcu.
asdfghjklč
23. 10. 2025 13.48
+1
Škoda, da načrta ni dokončal oni z nožem.
natas999
23. 10. 2025 13.43
+1
ja in
maco 1
23. 10. 2025 13.34
+5
kakšna prostitucija,napišite pošteno,PEDOFIL.
An?o
23. 10. 2025 13.27
+1
Kako bo sedaj James hodil na Diddy partye? ;)
slayer2
23. 10. 2025 13.22
+3
Kar naj okusi to,kar je drugim delal!!!
Morgoth
23. 10. 2025 13.10
+3
Gnus
Wolfman
23. 10. 2025 12.59
+4
Potem ni čudno, da so Epsteina odnesli iz zapora ala mrtvega!
Desno
23. 10. 2025 12.57
-3
Ni kriv
Blue Dream
23. 10. 2025 12.56
+3
Ostalo pa je raje zadržal zase
