Diddy se je z ganljivim zapisom poklonil pokojni partnerici Kim Porter

Sean Diddy Combs v srcu še vedno nosi spomin na nekdanjo partnerico Kim Porter , ki je nepričakovano umrla leta 2018. Igralka in manekenka je bila mati štirih otrok, 22-letnega Christiana , 13-letnih dvojčic D'Lile in Jessie ter 29-letnega Quincyja , ki ga je imela iz prvega zakona s pevcem in producentom Al B. Surom .

Nekdanja zaljubljenca sta se za razhod odločila leta 2007, ko so tabloidi poročali o glasbenikovi nezvestobi, a sta ostala prijatelja. Kot so leta 2018 poročali viri, je imela zadnje tedne znake gripe in pljučnice, reševalci pa so se odzvali klicu, ker naj bi ji zastalo srce. Tako so jo 15. novembra 2018 našli mrtvo v postelji v njenem domu v Los Angelesu.