Diddy v boj proti kulturi črtanja: Tukaj sem, da odpuščam

Voditelj letošnje podelitve Billboardovih glasbenih nagrad, raper Diddy, je že pred pričetkom prireditve dejal, da namerava ta večer drugo priložnost ponuditi glasbenikoma, ki sta bila tarči kulture črtanja. To je raper na prireditvi, ki je potekala prejšnji konec tedna, tudi storil, a vprašanje ostaja, kako uspešen je bil pri tem.

Prejšnji vikend je v Las Vegasu potekala 29. podelitev Billboardovih glasbenih nagrad. Kljub temu da je večer ponudil pestro dogajanje, teden kasneje v medijih in na spletu odmeva zgolj en dogodek – Diddyjev poskus odprave posledic kulture črtanja (v angleščini cancel culture) pri raperju Travisu Scottu in country glasbeniku Morganu Wallenu.

icon-expand Diddy, Morgan Wallen in Travis Scott na letošnji podelitvi Billboardovih nagrad. FOTO: Profimedia

"Izničili bomo posledice kulture črtanja," je nekaj ur pred pričetkom podelitve dejal Diddy in pojasnil, da se je pozanimal o dogodkih, zaradi katerih sta omenjena glasbenika padla v nemilost pri zagovornikih kulture črtanja. "Spoznal sem, da imam moč spremeniti potek dogodkov. Tukaj sem, da odpuščam. To je moja naloga," je dodal raper, ki je tisto stopil noč stopil tudi v čevlje producenta ter Scotta in Wallena vključil na seznam nastopajočih na prireditvi. In res sta tako Scott kot Wallen v nedeljo stopila na oder – prvi, potem ko je na njegovem koncertu pred nekaj meseci med stampedom umrlo deset ljudi, drugi pa, potem ko je uporabil etnično žaljivko za pripadnike temnopolte skupnosti. Za Travisa Scotta je bil to prvi televizijski nastop, potem ko ga je zaradi pomanjkanja varnostnih ukrepov več obiskovalcev tragičnega festivala Astroworld tožilo ter mu očitalo, da ni pravočasno ukrepal in s tem skušal zmanjšati posledic stampeda. Njegov nastop pričakovano ni prejel bučnega aplavza, temveč precej hladen sprejem prisotnih v dvorani.

icon-expand Prvi televizijski nastop Travisa Scotta po tragičnem stampedu. FOTO: Profimedia

Na Scottov nastop so se s podobno nejevoljo odzvali tudi uporabniki družbenega omrežja Twitter, ki so se v en glas strinjali, da od stampeda še ni minilo dovolj časa. "Podpiram Diddyjevo idejo o miru, ljubezni in združevanju, vendar še vedno nočem gledati Travisa Scotta," je zapisal eden, medtem ko je drugi svoje nestrinjanje usmeril v Billboard: "Brez oboževalcev, ki jih s takšnimi odločitvami ne spoštujete, ne bi bili nič. Ta nastop, kot ga vi imenujete, je bil grozen." Podoben odziv je prejel tudi country glasbenik Morgan Wallen. 29-letnik je leta 2019 v videoposnetku, ki je zakrožil po spletu, izrekel etnično žaljivko, na prireditvi pa je celo prejel nagrado za najboljšega moškega country izvajalca. "Morgan Wallen je belec, ki je izrekel žaljivko in z njo užalil temnopolte. In Diddy vseeno misli, da si zasluži drugo priložnost? Ne gre za kulturo črtanja, gre za dejstvo, da je Wallen podel. Ali boste res podpirali rasista?"

icon-expand Morgan Wallen je bil kljub vsemu nagrajen za najboljšega moškega country glasbenika. FOTO: Profimedia