Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Diddy v zapor, odvetnika njegove bivše: Travma je že bila povzročena

New York, 04. 10. 2025 10.15 | Posodobljeno pred 44 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
2

Po dvomesečnem zveznem sojenju glasbenemu mogolu Seanu Diddyju Combsu, ki je bil spoznan za krivega po dveh od petih točkah obtožnice, je končno znano, da bo v zaporu skupno preživel 50 mesecev. Zvezdnik je obsojen zaradi prevoza oseb čez državne meje z namenom prostitucije, oprostili pa so ga obtožb, povezanih s kriminalnim združevanjem in siljenjem v prostitucijo.

Za to, da bo Sean Diddy Combs prihodnja tri leta preživel v zaporu od skupno določene kazni štirih let in dveh mesecev, je v veliki meri zaslužno njegovo nekdanje dekle Cassie Ventura, ki je s svojim pričanjem vplivala na razsodbo. S sodnikovo odločitvijo glede kazni, v kateri je upošteval tudi čas, ki ga je zvezdnik že preživel za zapahi, se je celotni proces zaključil, v izjavi pa sta se na njegovo odločitev odzvala pevkina odvetnika, ki sta poudarila, da je njuna stranka travmo že doživela, česar nobena kazen ne more spremeniti.

Sean Diddy Combs s Cassie Ventura
Sean Diddy Combs s Cassie Ventura FOTO: Profimedia

"Čeprav nič ne more spremeniti dejstva, da je Combs že povzročil travmo, pa kazen, ki jo je dobil, nakazuje, da so bila njegova dejanja prepoznana kot resni prekrški. Prepričani smo, da bo gospa Ventura s pomočjo in podporo prijateljev ter družine še nadaljevala z zdravljenjem, vedoč, da je bil njen pogum v navdih mnogim," sta zapisala v izjavi Douglas Wigdor in Meredith Firetog.

Ventura je novembra 2023 zoper Diddyja, s katerim je bila v burnem razmerju med letoma 2007 in 2018, vložila tožbo, v kateri ga je obtožila spolnega napada in fizične zlorabe. Nekdanji par je že dan pozneje uspel doseči izvensodno poravnavo, katere podrobnosti so ostale za zaprtimi vrati, a je nekaj mesecev pozneje v javnost pricurljal posnetek, ki je nastal leta 2016, na njem pa glasbeni mogul na hodniku hotela brca in vleče Cassie za lase. Ta je sprožil plaz več tožb zoper njega, v katerih ga je več ljudi obtoževalo fizičnih in spolnih zlorab, vse skupaj pa je vodilo do tega, da so agenti domovinske varnosti v sklopu zvezne preiskave v raciji preiskali njegova domova v Los Angelesu in Miamiju. Septembra so ga aretirali, vse odtlej pa je v zveznem zaporu v New Yorku.

Preberi še Sodnik je odločil: Diddy bo v zaporu preživel štiri leta in dva meseca

Še preden je sodnik sporočil, kakšno kazen mu je dodelil, je Ventura nanj naslovila pismo, v katerem je priznala, da jo skrbi, da bi raper odkorakal na prostost, zaradi morebitnega maščevanja pa se je njena družina že izselila iz New Yorka. "Skrbi me, da bo, če bo izpuščen, njegova prva reakcija hitro maščevanje nad mano in drugimi, ki so spregovorili," je zapisala v pismu.

Po njenih besedah se Combs ni spremenil. "Ne želi se spremeniti ali postati boljši človek. Vedno bo isti krut, pohlepen in manipulativen človek, kakršen je /.../ Če sem se kaj naučila iz te izkušnje, je to, da žrtve in preživeli nikoli ne bodo varni. Upam, da bo vaša odločitev upoštevala dejstva, ki jih porota ni videla," je še dodala.

sean diddy combs cassie ventura travma odvetnik kazen zapor
Naslednji članek

Nekdanji mož Denise Richards brez denarja: Kmalu me bodo deložirali

SORODNI ČLANKI

Sodnik tik pred izrekom kazni zavrnil Diddyjevo prošnjo za razveljavitev sodbe

Tožilci za Diddyja zahtevajo 11 let zapora, Venturo strah maščevanja

Kakšna kazen bo doletela Diddyja? Pismi sodniku poslali mati in nekdanje dekle

Tožilci se strinjajo: Diddy si ne zasluži novega sojenja

Diddy še ni obupal nad glasbeno kariero. Odvetnik: Vrnil se bo

Diddyjeva predstavnica potrdila: Kontaktirali smo Trumpa o pomilostitvi

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
_endrug
04. 10. 2025 10.59
Kako sprevrženo. Kazen bo verjetno preprečila ponovitev.
ODGOVORI
0 0
Klobasazulu
04. 10. 2025 10.54
Toto Venturo bi in to zelooo
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256