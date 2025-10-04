Diddy v zapor, odvetnika njegove bivše: Travma je že bila povzročena

Za to, da bo Sean Diddy Combs prihodnja tri leta preživel v zaporu od skupno določene kazni štirih let in dveh mesecev, je v veliki meri zaslužno njegovo nekdanje dekle Cassie Ventura , ki je s svojim pričanjem vplivala na razsodbo. S sodnikovo odločitvijo glede kazni, v kateri je upošteval tudi čas, ki ga je zvezdnik že preživel za zapahi, se je celotni proces zaključil, v izjavi pa sta se na njegovo odločitev odzvala pevkina odvetnika, ki sta poudarila, da je njuna stranka travmo že doživela, česar nobena kazen ne more spremeniti.

"Čeprav nič ne more spremeniti dejstva, da je Combs že povzročil travmo, pa kazen, ki jo je dobil, nakazuje, da so bila njegova dejanja prepoznana kot resni prekrški. Prepričani smo, da bo gospa Ventura s pomočjo in podporo prijateljev ter družine še nadaljevala z zdravljenjem, vedoč, da je bil njen pogum v navdih mnogim," sta zapisala v izjavi Douglas Wigdor in Meredith Firetog.

Ventura je novembra 2023 zoper Diddyja, s katerim je bila v burnem razmerju med letoma 2007 in 2018, vložila tožbo, v kateri ga je obtožila spolnega napada in fizične zlorabe. Nekdanji par je že dan pozneje uspel doseči izvensodno poravnavo, katere podrobnosti so ostale za zaprtimi vrati, a je nekaj mesecev pozneje v javnost pricurljal posnetek, ki je nastal leta 2016, na njem pa glasbeni mogul na hodniku hotela brca in vleče Cassie za lase. Ta je sprožil plaz več tožb zoper njega, v katerih ga je več ljudi obtoževalo fizičnih in spolnih zlorab, vse skupaj pa je vodilo do tega, da so agenti domovinske varnosti v sklopu zvezne preiskave v raciji preiskali njegova domova v Los Angelesu in Miamiju. Septembra so ga aretirali, vse odtlej pa je v zveznem zaporu v New Yorku.