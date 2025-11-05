Diddy že drugič praznoval v zaporu, tudi tokrat nič kaj glamurozno

Sean Diddy Combs je že drugo leto po vrsti rojstni dan preživel v zaporu. Glasbeni mogul, ki prestaja nekaj več kot štiriletno kazen v zvezni ustanovi v New Jerseyju zaradi prekrškov, povezanih s prostitucijo, je 4. novembra dopolnil 56 let, za zapahi pa bo še do 8. maja 2028.

Sean Diddy Combs je dopolnil 56 let, praznovanje pa tudi letos ni bilo nič kaj glamurozno. Zvezdnik je že drugo leto rojstni dan preživel v zaporu, kjer od septembra 2024 preživlja 50-mesečno kazen, potem ko ga je porota spoznala za krivega v dveh od petih točk obtožnice. Combsa so spoznali za krivega prevoza oseb čez državne meje z namenom prostitucije, oprostili pa obtožb, povezanih s kriminalnim združevanjem in siljenjem v prostitucijo.

Sean Diddy Combs FOTO: AP icon-expand

Diddy je dan preživel s sojetniki, z njimi pa je imel tudi vse tri glavne obroke. Kot poročajo ameriški mediji, si je za zajtrk lahko izbiral med kosmiči ali kruhom z želejem, k jedem pa so postregli posneto mleko. Za kosilo so si lahko zaporniki na ta dan izbrali testenine s piščancem ali pico, dobili pa so tudi možnost izbire sladice ali sadja. Tudi na večernem meniju je bila pica oziroma fižol, poleg pa so postregli testeninsko solato, zeleni fižol ali zeleno solato.