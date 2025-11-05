Svetli način
Tuja scena

Diddy že drugič praznoval v zaporu, tudi tokrat nič kaj glamurozno

New Jersey, 05. 11. 2025 14.58 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
2

Sean Diddy Combs je že drugo leto po vrsti rojstni dan preživel v zaporu. Glasbeni mogul, ki prestaja nekaj več kot štiriletno kazen v zvezni ustanovi v New Jerseyju zaradi prekrškov, povezanih s prostitucijo, je 4. novembra dopolnil 56 let, za zapahi pa bo še do 8. maja 2028.

Sean Diddy Combs je dopolnil 56 let, praznovanje pa tudi letos ni bilo nič kaj glamurozno. Zvezdnik je že drugo leto rojstni dan preživel v zaporu, kjer od septembra 2024 preživlja 50-mesečno kazen, potem ko ga je porota spoznala za krivega v dveh od petih točk obtožnice. Combsa so spoznali za krivega prevoza oseb čez državne meje z namenom prostitucije, oprostili pa obtožb, povezanih s kriminalnim združevanjem in siljenjem v prostitucijo.

Sean Diddy Combs
Sean Diddy Combs FOTO: AP

Diddy je dan preživel s sojetniki, z njimi pa je imel tudi vse tri glavne obroke. Kot poročajo ameriški mediji, si je za zajtrk lahko izbiral med kosmiči ali kruhom z želejem, k jedem pa so postregli posneto mleko. Za kosilo so si lahko zaporniki na ta dan izbrali testenine s piščancem ali pico, dobili pa so tudi možnost izbire sladice ali sadja. Tudi na večernem meniju je bila pica oziroma fižol, poleg pa so postregli testeninsko solato, zeleni fižol ali zeleno solato.

Zvezdnika so po določitvi kazni iz New Yorka preselili v ustanovo v New Jerseyju, kjer prebiva v večstanovanjski enoti in si deli celico. Diddyja so premestili na prošnjo njegove odvetniške ekipe, ki je navedla, da so razmere v Metropolitanskem pripornem centru v Brooklynu zanj preveč nevarne, zapor, kjer je zdaj, pa naj bi imel tudi boljši program za odvisnike.

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sauron
05. 11. 2025 16.22
Sprašujem se zakaj delate publiciteto posiljevalcu, trgovcu z ljudmi in to mladoletniki, nasilnežu in še bi lahko naštevali. Koga briga koliko je star. Sramota je da je dobil samo toliko zapora kolikor ga je. Uničil je življenja on pa bo svojega mirno nadaljeval čez par let. Hura. Vse najboljše Paf. bljak
ODGOVORI
0 0
METANSKI
05. 11. 2025 15.58
ZVEZDNIK? RES NE VEM, ZAKAJ TAKI NE MORE SEDETI V ZAPORU? NAJ ODSEDI SVOJE! ČE MISLI, DA JE NEDOTAKLJIV, SE KREPKO MOTI! ZA MENE NI NOBEN ZVEZDNIK!
ODGOVORI
0 0
