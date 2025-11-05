Diddy že drugič praznoval v zaporu, tudi tokrat nič kaj glamurozno

Sean Diddy Combs je dopolnil 56 let, praznovanje pa tudi letos ni bilo nič kaj glamurozno. Zvezdnik je že drugo leto rojstni dan preživel v zaporu, kjer od septembra 2024 preživlja 50-mesečno kazen, potem ko ga je porota spoznala za krivega v dveh od petih točk obtožnice. Combsa so spoznali za krivega prevoza oseb čez državne meje z namenom prostitucije, oprostili pa obtožb, povezanih s kriminalnim združevanjem in siljenjem v prostitucijo.
Diddy je dan preživel s sojetniki, z njimi pa je imel tudi vse tri glavne obroke. Kot poročajo ameriški mediji, si je za zajtrk lahko izbiral med kosmiči ali kruhom z želejem, k jedem pa so postregli posneto mleko. Za kosilo so si lahko zaporniki na ta dan izbrali testenine s piščancem ali pico, dobili pa so tudi možnost izbire sladice ali sadja. Tudi na večernem meniju je bila pica oziroma fižol, poleg pa so postregli testeninsko solato, zeleni fižol ali zeleno solato.
Zvezdnika so po določitvi kazni iz New Yorka preselili v ustanovo v New Jerseyju, kjer prebiva v večstanovanjski enoti in si deli celico. Diddyja so premestili na prošnjo njegove odvetniške ekipe, ki je navedla, da so razmere v Metropolitanskem pripornem centru v Brooklynu zanj preveč nevarne, zapor, kjer je zdaj, pa naj bi imel tudi boljši program za odvisnike.
