'Diddyja sojetniki po razsodbi pričakali s stoječimi ovacijami'

Seana Diddyja Combsa so njegovi sojetniki po razsodbi, da ga je porota spoznala za nedolžnega v najtežjih točkah obtožnice, pričakali s stoječimi ovacijami, je povedal eden od raperjevih odvetnikov. Zvezdnik, ki je od aretacije septembra 2024 v priporu, bo do izreka kazni še živel za rešetkami, ker se je izognil najhujši kazni, pa strokovnjaki pričakujejo, da bo za zapahi od dveh do petih let, morda mu bo sodnik odredil celo hišni pripor.

V sodnem procesu, ki se je vlekel dva meseca in se je pred dnevi zaključil, so ameriškega glasbenika Seana Diddyja Combsa spoznali za krivega v dveh točkah obtožnice, povezanih s prostitucijo. V ostalih treh najresnejših točkah so ga oprostili. Za vsako od dveh točk obtožnice mu grozi do 10 let zapora, razsodba pa je za raperja in njegovo odvetniško ekipo zmaga, saj bi 55-letnik lahko dobil doživljenjsko zaporno kazen.

Kazen, ki jo bo Diddy odslužil zaradi obsodbe, bo znana oktobra. FOTO: AP icon-expand

Da je to znamenje upanja, so prepričani tudi Diddyjevi sojetniki, je za People povedal Marc Agnifilo, eden od raperjevih odvetnikov. "Rekli so, da še nikoli niso videli nikogar, ki bi premagal državo," je v izjavi dejal odvetnik, spregovoril pa je tudi o duševnem stanju svojega klienta, s katerim dnevno komunicira štirikrat ali petkrat na dan. "V redu je," je dejal in dodal, da se Combs zaveda, da je človek z napakami, na katerih pa ni nikoli delal. "Hitro vzkipi. Mislim, da se tega sedaj zaveda, izbrisati pa jih ne moreta niti slava ali bogastvo. Ne more jih prikrivati," je še povedal.

Sodnik je Diddyja spoznal za krivega v dveh od petih točk, in sicer kaznivih dejanj prevoza z namenom ukvarjanja s prostitucijo. Ob tem je bil oproščen v primerih kriminalnega združevanja za izsiljevanje in dveh kaznivih dejanj trgovine z ljudmi. Obtožnico zoper 55-letnika so vložili septembra lani, najprej s tremi točkami, ki jim je tožilstvo letos aprila dodalo še dve. Če bi ga spoznali za krivega v vseh petih točkah, bi mu grozil dosmrtni zapor. Za vsako od dveh točk obtožnice mu grozi do 10 let zapora.

Izrek kazni oktobra

Sodnik je za datum izreka sodbe določil 3. oktober, kar pomeni, da bo Sean Diddy Combs najmanj do takrat v zveznem zaporu v newyorškem Brooklynu, kjer je že vse od aretacije septembra lani. Arun Subramanian je prošnjo raperjevih odvetnikov za odobritev varščine zavrnil že pred sodnim procesom, ki se je z izbiro porote začel maja letos. Ponovil je, da se od takrat ni spremenilo nič zelo ključnega v prid obtožencu, zato svoje odločitve ni spremenil.