Diddyja spolnega napada obtožuje tudi nekdanja igralka filmov za odrasle

Diddy se od konca minulega leta, ko se je v zunajsodni poravnavi uspel dogovoriti z nekdanjim dekletom, ki ga je obtožilo spolnega napada in fizične zlorabe, sooča s številnimi tožbami, v katerih ga enakih obtožb obtožujejo številne druge ženske. Zadnjo v vrsti zoper raperja je vložila nekdanja pornografska igralka Adria English , ki trdi, da jo je zvezdnik spolno napadel, bila pa je tudi žrtev trgovne z ljudmi. Njegov odvetnik ob tem odgovarja, da nova tožba ne bo spremenila dejstva, da Combs ni nikoli spolno napadel nikogar in ni bil vodja ringa trgovine z ljudmi.

Combs se sooča s številnimi drugimi tožbami, v katerih ga obtožujejo spolnih napadov in celo posilstva, njegovo kariero pa je še dodatno načel posnetek, ki je v javnost prišel meseca maja, na njem pa Diddy na hodniku enega od hotelov poriva in klofuta nekdanje dekle Cassie .

Adria English v civilni tožbi trdi, da jo je Diddy leta 2007 na eni od zabav prisilil, da je imela spolne odnose z enim od gostov, to pa naj bi od nje zahteval tudi na drugih zabavah, ki jih je prirejal v New Yorku in na Floridi. Kot še navaja v tožbi, ji je zvezdnik grozil, da bo uničil njeno kariero in kariero njenega fanta, če na njegove pogoje ne bo pristala.

Diddy je moral zaradi nasilja nad Cassie vrniti ključ mesta New York

Kot piše LA Times, Adria na 114 straneh Diddyja obtožuje vsaj 30 različnih kaznivih dejanj, zvezdnikov odvetnik pa je v izjavi za TMZ dejal: "Ne glede na to, koliko tožb bo še vloženih, to ne bo spremenilo dejstva, da gospod Combs ni nikoli spolno napadel nikogar in ni del verige trgovanja z ljudmi. Živimo v svetu, v katerem lahko vsak vloži tožbo za vsako stvar, tudi če nima dokazov. Na srečo obstaja pravičen pravni postopek, ki išče resnico, gospod Combs pa je prepričan, da mu bo uspelo svojo nedolžnost dokazati na sodišču."

Zvezne oblasti so pred nedavnim glasbenikove odvetnike obvestile, da je ta tudi predmet njihove preiskave. Marca so agenti preiskali Diddyjevi domovanji v Miamiju in Los Angelesu, ker je preiskava še v teku, pa oblasti ne delijo podrobnosti z javnostjo.