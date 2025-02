Diddyja sredi noči iz zapora prepeljali v bolnišnico

OGLAS

Osramočeni glasbeni mogul Sean 'Diddy' Combs, ki bo 5. maja na sodišču zagovarjal svojo nedolžnost zaradi obtožb trgovine v spolne namene, je bil sredi noči prepeljan iz zapora v Brooklynu v New Yorku v bližnjo bolnišnico. To je za The Post potrdil tudi vir s policije, drug vir pa je za Page Six dodal, da so 55-letnika v bolnišnico prepeljali ponoči, ker niso želeli vzbuditi pozornosti njegovih sojetnikov in zaporniškega osebja.

Sean Diddy Combs FOTO: AP icon-expand

Kot so še za The Post in Page Six razkrili viri, je zvezdnik moral na slikanje z magnetno resonanco, razlog pa naj bi bile bolečine v kolenu. Po pregledu se je vrnil v zapor, kar se je zgodilo še pred jutrom."Zaradi zasebnosti in varnostnih razlogov ne moremo komentirati stanja nobenega od naših varovancev, kar vključuje tudi njihov zdravstveni status in obisk bolnišnice," je v izjavi za The Post povedal tiskovni predstavnik zapora.