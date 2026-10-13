Diddyja zaradi poškodbe glave ponoči iz zapora odpeljali v bolnišnico

Sean "Diddy" Combs je preteklo soboto potreboval zdravniško pomoč zunaj zveznega zapora Fort Dix, kjer prestaja zaporno kazen. Po poročanju portala TMZ, ki se sklicuje na vire iz zapora, je reševalno vozilo zapor zapustilo okoli ene ure zjutraj. Revija People je potrdila, da so glasbenika odpeljali v bolnišnico zaradi poškodbe glave.

Sean Diddy Combs FOTO: Profimedia

Poškodba naj ne bi bila hujša, Diddy je bil namreč ob vrnitvi v zapor pri zavesti in je lahko govoril. Po navedbah TMZ so ga nazaj pripeljali še pred sončnim vzhodom. Kje in kako se je poškodoval, za zdaj ostaja nepojasnjeno, prav tako javnosti niso znane podrobnosti zdravniške oskrbe. Na poročanje se je že odzval njegov tiskovni predstavnik, ki je sporočil, da so z navedbami seznanjeni in da poskušajo potrditi okoliščine dogodka. Dodal je, da je Combsovo zdravje trenutno njihova glavna skrb.

Sean Diddy Combs FOTO: X

Po vrnitvi iz bolnišnice znova v samici

Po informacijah revije People so Diddyja po vrnitvi v zapor ponovno namestili v samico, kjer se je zaradi kršitev zaporniških pravil znašel že pred tem. Ameriški NBC je namreč nedavno poročal, da naj bi imel glasbenik za zapahi dostop do prepovedanega mobilnega telefona in prirejene tablice, deležen pa naj bi bil tudi posebnih ugodnosti, med drugim masaž, posebej pripravljenih obrokov in alkoholnih pijač. Combsova ekipa je navedbe o domnevnih kršitvah zaporniških pravil zavrnila. Zvezni urad za zapore pa podrobnosti njegove namestitve in zdravstvenega stanja zaradi varovanja zasebnosti ter varnostnih razlogov ne komentira.