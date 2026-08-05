Diddyjev izhod na prostost prestavljen: V zaporu se je zapletel v pretep

Sean Diddy Combs bo moral na prostost počakati nekoliko dlje, kot je bilo sprva predvideno. Ameriški zvezdnik, ki prestaja zaporno kazen v zveznem zaporu v New Jerseyju, ima po najnovejših podatkih predviden izpust 20. februarja 2028. Datum se je v zadnjih mesecih večkrat spreminjal, pred dnevi so mu ga skrajšali, zdaj ponovno podaljšali. Po poročanju ameriških medijev naj bi se 56-letni glasbeni producent in raper v zaporu zapletel v fizični obračun z drugim zapornikom. Podrobnosti dogodka niso bile uradno razkrite, ameriški mediji pa poročajo, da je bil Combs po incidentu premeščen v samico.

Sean Diddy Combs FOTO: Profimedia

Combs trenutno prestaja 50-mesečno zaporno kazen, ki mu jo je sodišče izreklo po tem, ko je bil spoznan za krivega dveh točk obtožnice, povezanih s prevozom oseb z namenom prostitucije. Pri drugih, težjih obtožbah, med drugim trgovini z ljudmi in kriminalnem združevanju, ga porota ni spoznala za krivega. Zvezdnik bi moral prvotno kazen odslužiti 8. maja 2028, a so datum izpusta na prostost zaradi kršenja več zaporniških pravil premaknili na 4. junij 2028. Pozneje so mu zaporno kazen skrajšali na februar 2028, pa na januar, zdaj ponovno februar.

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Sean Diddy Combs Profimedia

Sean Diddy Combs X



