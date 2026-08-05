Diddyjev izhod na prostost prestavljen: V zaporu se je zapletel v pretep

Sean Diddy Combs bo moral na prostost počakati nekoliko dlje, kot je bilo sprva predvideno. Ameriški zvezdnik, ki prestaja zaporno kazen v zveznem zaporu v New Jerseyju, ima po najnovejših podatkih predviden izpust 20. februarja 2028. Datum se je v zadnjih mesecih večkrat spreminjal, pred dnevi so mu ga skrajšali, zdaj ponovno podaljšali.
Po poročanju ameriških medijev naj bi se 56-letni glasbeni producent in raper v zaporu zapletel v fizični obračun z drugim zapornikom. Podrobnosti dogodka niso bile uradno razkrite, ameriški mediji pa poročajo, da je bil Combs po incidentu premeščen v samico.
Combs trenutno prestaja 50-mesečno zaporno kazen, ki mu jo je sodišče izreklo po tem, ko je bil spoznan za krivega dveh točk obtožnice, povezanih s prevozom oseb z namenom prostitucije. Pri drugih, težjih obtožbah, med drugim trgovini z ljudmi in kriminalnem združevanju, ga porota ni spoznala za krivega.
Zvezdnik bi moral prvotno kazen odslužiti 8. maja 2028, a so datum izpusta na prostost zaradi kršenja več zaporniških pravil premaknili na 4. junij 2028. Pozneje so mu zaporno kazen skrajšali na februar 2028, pa na januar, zdaj ponovno februar.
Pred zaprtjem je njegov pravni zastopnik poudarjal, da Combs sodeluje v programu zdravljenja odvisnosti, kar bi lahko vplivalo na krajšo zaporno kazen.
Njegova obramba se še naprej pritožuje na izrečeno kazen in trdi, da je prestroga. Combs je ob izreku kazni sicer dejal, da želi svoje življenje spremeniti in da prevzema odgovornost za svoja dejanja. Od nekdanjega kralja glasbene industrije pa je v zadnjem letu postal ena najbolj kontroverznih osebnosti v svetu zabave, katere kariero in ugled še naprej zaznamujejo sodni postopki.
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