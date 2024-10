Diddyjev nekdanji predstavnik: Bil je obseden s princema Williamom in Harryjem

Sean Diddy Combs je velik oboževalec princev Harryja in Williama, je razkril glasbenikov nekdanji tiskovni predstavnik Rob Shuter, ki je za 54-letnika delal v začetku tisočletja. Ta je nedavno spregovoril za BBC, v izjavi pa je razkril, da birzanski prestolonaslednik in njegov mlajši brat nista nikoli sprejela vabila na razvpite zabave, katerih podrobnosti v luči raperjevih obtožb trgovine z ljudmi in spolnih napadov, sedaj prihajajo na dan.

Rob Shuter je med letoma 2002 in 2004 delal kot tiskovni predstavnik Seana Diddyja Combsa, nedavno pa je za BBC razkril, da je njegov nekdanji šef velik oboževalec princev Williama in Harryja. Kot je še razkril, mu je zvezdnik, ki trenutno v priporu v New Yorku čaka na sojenje, ki se bo začelo maja 2025, v katerem se bo pred sodnikom branil obtožb trgovine z ljudmi v spolne namene in spolnih napadov, več kot desetkrat naročil, naj na razvpite zabave, ki jih je prirejal v Hamptonsu in pozneje na Beverly Hillsu, povabi tudi oba princa.

Kot trdi nekdanji Diddyjev tiskovni predstavnik, je bil zvezdnik obseden s princema. FOTO: Profimedia icon-expand

Zvezdnikov nekdanji tiskovni predstavnik je dodal, da sedaj 40-letni Harry in dve leti starejši William nista nikoli sprejela njegovih vabil, kljub temu, da je Diddy ponujal, da krije stroške njunih potovanj, bivanja in celo varovanja. "Diddy je bil obseden s princem Harryjem in princem Williamom. Sam nase gleda kot na kralja, zato se mu zdi smiselno, da ga spremljata oba princa. Vabil nista nikoli sprejela in nista bila del tega sveta," je povedal Shuter. Tiskovni predstavnik, ki je pred leti zastopal Diddyja, je dodal še, da je imel raper v newyorškem stanovanju uokvirjeni fotografiji obeh princev.

Diddy je bil aretiran sredi septembra, izrekel pa se je za nedolžnega obtožb, ki ga bremenijo. Glasbenega mogula obtožnica v treh točkah bremeni izsiljevanja, trgovine z ljudmi in prevoza ljudi z namenom prostitucije, kot je še zapisano v obtožnici, pa so zvezni agenti, ko so preiskali njegova domova v Miamiju in Los Angelesu, med drugim našli tudi več kot 1000 stekleničk otroškega olja in vlažilnega gela, več različnih drog in strelno orožje. Tožilstvo trdi, da je zvezdnik zlorabljal, grozil in silil ženske in druge ljudi okoli sebe, da so več desetletij izpolnjevali njegove spolne fantazije, ščitili njegov sloves in prikrivali njegovo ravnanje, ustvaril pa naj bi tudi kriminalno združbo, katere člani in sodelavci naj bi bili vključeni v trgovino z ljudmi v spolne namene, prisiljeno delo, ugrabitev, požig, podkupovanje in oviranje pravice.