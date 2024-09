Diddyjev odvetnik: Proti obtožbam se bo boril do konca, nedolžen je

"Gospod Combs je borec. Proti obtožbam se bo boril do konca, je nedolžen. V New York je prišel, da bi dokazal svojo nedolžnost in ni ga strah," je povedal Marc Agnifilo , Diddyjev odvetnik.

Z grammyjem nagrajeni glasbenik je že imel težave z različnimi tožbami zaradi nasilja in zlorab, zaradi česar se je iz ene najbolj vplivnih osebnosti v svetu hiphopa v zadnjem času prelevil v izobčenca. Zdaj mu grozi zapor, na newyorškem sodišču je krivdo in vse obtožbe zanikal. Njegov odvetnik pravi, da je družinski človek, ki ni popoln, ni pa kriminalec.

"Od leta 2008 do zdaj je Combs zlorabljal, grozil in silil žrtve, da so izpolnjevale njegove spolne želje, hkrati pa je zavaroval svoj ugled in prikrival svoja dejanj," je dejal Damian Williams , tožilec v New Yorku.

Iz razkošne palače v razvpit brooklynski zapor. Po vseh javnih obtožbah o napadih in spolnemu nadlegovanju ter po opravljenih hišnih preiskavah je glasbenega mogotca Seana Diddyja Combsa včeraj v sodni dvorani na Manhattnu pričakala obsežna in resna obtožnica, med drugim za izsiljevanje in spolno trgovanje z ljudmi.

Toda, tožilstvo trdi, da ima številna pričevanja, posnetke in druge dokaze, ki bodo potrdili obtožnico."Combs je uporabil silo, grožnje s silo in prisilo, da so se njegove žrtve udeleževale dolgotrajnih spolnih uprizoritev z moškimi spolnimi delavci. Pogosto je uporabljal različne narkotike, kot so ketamin, ekstazi in GHB, ki jih je dajal žrtvam, da so bile poslušne in da so sodelovale," je dodal tožilec.

Combsovo bogastvo in vpliv bi mulahko omogočila pobeg in ustrahovanje prič, zato se je sodnica odločila za pripor brez varščine. Combsovi odvetniki so za danes napovedali pritožbo.