Diddyjeva ekipa: Zvezdnika v zaporu niso zalotili pri pitju alkohola

Seana Diddyja Combsa naj bi potem, ko so ga premestili v drugo ustanovo, v zaporu, kjer služi svojo kazen, zalotili pri pitju domačega alkohola. Zaradi prekrška so uradniki po poročanju portala People razmišljali, da bi ga premestili v novo enoto, a se za to potezo zaenkrat še niso odločili.

Combsov predstavnik je poročanje več tujih medijev za People zavrnil. "O Combsu kroži več lažnih in nepremišljenih poročil. Ni kršil nobenih zaporniških pravil. Njegova treznost in samodisciplina sta prednostni nalogi, ki ju jemlje resno," so sporočili.

Glasbenega mogula so spoznali za krivega zaradi prevoza oseb čez državne meje z namenom prostitucije, oprostili pa obtožb, povezanih s kriminalnim združevanjem in siljenjem v prostitucijo. Sodnik je Diddyja obsodil na štiri leta in dva meseca zapora. V zaporu bo do 8. maja 2028. Če bi ga spoznali za krivega v vseh petih točkah obtožnice, bi mu grozila večdesetletna kazen, lahko pa tudi dosmrtna ječa.