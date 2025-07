'Diddyjeva kariera si bo po obsodbi najverjetneje opomogla'

Porota je Seana Diddyja Combsa oprostila treh najtežjih točk obtožnice in spoznala za krivega prevoza oseb čez državne meje z namenom prostitucije, a je v očeh javnosti najverjetneje še vedno nedolžen, menijo strokovnjaki. Kot so povedali za Page Six, mu bo javnost hitro oprostila, razumeti pa je potrebno tudi, da ima raper še vedno veliko podpornikov.

Odvetniška ekipa Seana Diddyja Combsa se veseli, da se je zvezdnik izognil obsodbi treh točk obtožnice, zaradi katerih mu je grozila najstrožja kazen, njegovi podporniki, ki so se zbrali pred sodiščem, pa navdušenja ob razglasitvi sodbe niso skrivali. To je le en od dokazov, da ga del javnosti še vedno vidi kot nedolžnega in mu je obsodbo po ostalih dveh točkah že oprostil, da bo njegova kariera doživela ponovni vzpon, pa menijo tudi strokovnjaki, ki so spregovorili za Page Six.

Sean Diddy Combs FOTO: Profimedia icon-expand

"V duhu popularne kulture gre za pričakovati, da nekateri zanj že načrtujejo zabavo. Pomembno je razumeti, da za njim še vedno stoji veliko ljudi in ga podpira. Mi, Američani, hitro odpuščamo, še posebej temnopolta skupnost," je dejala odvetnica iz zabavne industrije Lisa Bonner. Njene trditve podpira tudi dejstvo, da se je že po izreku obsodbe pred sodiščem zbrala množica ljudi, ki se je veselila in celo nase zlivala otroško olje. "Kljub temu so ljudje razdeljeni in nekateri še vedno verjamejo, da je kriv vseh obtožb, ki so ga doletele, a edino, kar šteje, je tisto, kar je odločila porota," je dodala odvetnica. Nekdanji newyorški tožilec Michael Bachner, ki je leta 2001 na ločenem sojenju celo branil Combsa, pa je mnenja, da si bo raper po začetnem padcu opomogel in bo njegova kariera ponovno oživela.

"Njegov sloves je zagotovo doživel udarec, ker pa je bil oproščen zelo resnih obtožb, si bo, po mojem mnenju, njegova kariera sčasoma opomogla. Ironično je, da je po prvih obtožbah leta 2001, ko sem predstavljal Anthonyja Jonesa, enega od njegovih soobtožencev, še enega obtoženega in raperja Shynea, uspel obnoviti svojo kariero, kljub temu, da si je prislužil kar nekaj zaporne kazni," se je spominjal Bachner. Z njim se strinja tudi odvetnik Paul DerOhannesian, ki meni, da bo Combs uspel obnoviti kariero in se vrniti v zabavno industrijo. "Za razliko od politike ali prava, kjer obsodba uniči kariero, pa zabavna industrija veliko hitreje odpušča, čeprav bodo nekateri ob njem bolj previdni," je povedal za Page Six.

Bonner je ob tem opozorila, da bo moral glasbeni mogul zelo garati, da se bo izkopal iz finančne luknje, v katero je padel, še vedno pa mu za vratom visijo številne civilne tožbe, ki ga bodo veliko stale. Še preden se bo vrnil domov, pa bo moral Diddy odslužiti zaporno kazen, ki jo bo dobil za obsodbo po dveh točkah obtožnice. Maksimalna kazen, ki mu preti, je 20 let, a kot so prepričani strokovnjaki, bi lahko raper dobil od dve do pet let zapora ali celo odkorakal na prostost.

Velika zmaga Diddyjeve odvetniške ekipe

Kot meni odvetnik John W. Day, pa je celoten proces in končna obsodba velika zmaga za Combsovo odvetniško ekipo. "To pomeni, da porota ni verjela zgodbama Cassie in Jane, najverjetneje pa so prepričani, da sta bili z Diddyjem prostovoljno," je povedal za Page Six, da je nad odločitvijo porote presenečena, pa je priznala tudi Bonner, ki hkrati priznava, da je bilo težko doseči obtožbo za ostale tri točke obtožnice.