Diddyjeva mati po obtožbah: Ni pošast, za kakršno so ga prikazali

Čeprav se Diddyjeva mati zaveda, da njen sin ni popoln, verjame, da ga je javnost vnaprej obtožila na podlagi pričevanj drugih ljudi, ni pa prisluhnila resnici in njemu, ki še ni imel priložnosti, da bi spregovoril in dokazal svojo nedolžnost, medtem ko ga obtožujejo trgovine z ljudmi, spolnih zlorab in izsiljevanja.

Janice se je dotaknila tudi posnetka hotelskih nadzornih kamer iz leta 2016, na katerem pretepa svoje takratno dekle Cassie : "Tukaj nisem zato, da bi svojega sina prikazala kot perfektnega, ker ni. V preteklosti je delal napake, kot smo to delali vsi. Moj sin ni bil popolnoma iskren o določenih stvareh, kot je to, da je zanikal, da je bil nasilen do nekdanjega dekleta, nato pa je v javnost prišel posnetek, ki dokazuje nasprotno."

38-letnica je novembra 2023 zvezdnika obtožila posilstva, trgovine z ljudmi v spolne namene in fizične zlorabe. Dotaknila se je tudi več obtožb spolnih zlorab, s katerimi se njen sin sooča: "Ker ni bil povsem iskren v eni zadevi, še ne pomeni, da je moj sin kriv grozljivih obtožb, s katerimi mu žugajo. Veliko posameznikom, ki so bili po krivem obtoženi in pozneje oproščeni, so odvzeli svobodo, čeprav niso bili krivi zločinov, so pa odstopali od družbenih norm in zato niso veljali za dobre osebe. Zgodovina nam je pokazala, da so bili posamezniki že po krivem obtoženi zaradi svojih preteklih dejanj in napak."

Razkrila je tudi svoj pogled na to, zakaj se je po njenem mnenju sin odločil, da se novembra 2023 s Cassie tako hitro poravna izven sodne dvorane. "Včasih laž in resnica tako sovpadata, da je zastrašujoče priznati, da je ena stran zgodbe, še posebej, če je resnica odklon od norme ali je tako zapletena, da ji je težko verjeti. Menim, da je bil to razlog, da se je sinova ekipa, ki ga je zastopala, odločila, da se z njegovim nekdanjim dekletom raje poravnajo, kot pa zgodbo vlečejo naprej, njen končni izid pa bi bil ravno nasproten, kot to, da so zvezne oblasti njegovo odločitev interpretirala kot priznanje krivde," je zapisala Janice.

Po njenem mnenju so obtožbe zoper Diddyja le iskanje finančne koristi in ne odraz resnice. "Ko se ves svet norčuje in smeji, medtem ko življenje mojega sina propada pred našimi očmi, je nekaj, česar ne bom nikoli pozabila. Težko je to opazovati, kako se je svet tako preprosto in hitro obrnil proti mojemu sinu zaradi laži in napačnega dojemanja, ne da bi slišali njegovo stran ali mu omogočili, da vsaj predstavi svojo zgodbo," je nadaljevala Janice, ki je prepričana, da so se nadaljnje obtožbe pojavile, ker so ljudje ugotovili, da lahko zaradi primera s Cassie na hitro pridejo do zaslužka.

"Ti posamezniki so videli, kako hitro se je odvetniška ekipa mojega sina poravnala z njegovim nekdanjim dekletom, zato verjamejo, da lahko tudi sami na hitro zaslužijo, če ga lažno obtožijo," je zapisala in izpostavila, da na takšen način škodijo resničnim žrtvam spolnih zlorab in pravici, ki bi si jih te zaslužile. Janice trdi še, da so zvezne oblasti laži izrabile za to, da ga sedaj lahko obtožijo na sodišču.