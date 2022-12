Diddyjeva partnerica Yung Miami: Njegov otrok zame ni bil presenečenje

Ko je raper Diddy pred tedni javnost šokiral z dejstvom, da je ponovno postal oče, se njegova trenutna partnerica Yung Miami na to ni odzvala. Na začetku se nekaj časa ni vedelo, kdo je mama deklice Love, jasno pa je bilo, da to ni glasbenica. Pred kratkim pa je raperka gostovala v podcastu pri stanovskemu kolegu G Herbu in presenetila z novico, da njegov otrok zanjo sploh ni bil presenečenje.

Raperka Caresha Brownlee, bolj znana pod imenom Yung Miami, je pred dnevi gostovala v podcastu pri raperju G Herbu, kjer se vprašanju o zadnjem otroku njenega partnerja Diddyja, ni mogla izogniti. "Vedela sem za otroka. Zame to ni bilo presenečenje," je zatrdila in dodala, da je prepričana, da ja komunikacija ključ do uspešne zveze. 28-letnica se je v oddaji dotaknil tudi dejstva, da izbira partnerje, ki k njej lahko pridejo praktično s čimer oziroma komerkoli. "Moški se že od samega začetka zveze bojijo povedati resnico. Veliko lažejo in dokazati jim moraš, kakšna oseba si," je predstavila svoje mišljenje. Yung Miami ni bila presenečena, da je Diddy dobil še enega otroka. Voditelj jo pobaral tudi o tem, kdaj bo ona noseča. "Če se bo zgodilo, da zanosim, bom to sprejela. Ne jemljem kontracepcijskih tabletk," je odkrito priznala raperka, ki je že mama 9-letnega Jaija in 3-letne Summer. Oče otrok je njen nekdanji partner Jai Wigginsom, glasbeni producent, znan pod imenom Southside. Kdo je mama Diddyjeve hčerke Love? Miamijin trenutni partner Sean 'Diddy' Combs je v začetku decembra na Twitterju objavil sporočilo, v katerem je zapisal, da se je rodila deklica Love. Ker identiteta mame sprva ni bila znana, so mnogi ugibali, ali je raper, ki ima šest otrok, morda postal dedek. Kasneje se je razvedelo, da se je deklica rodila že oktobra, njena mama pa je 28-letna Dana Tran. Več o njuni ljubezenski povezavi pa mi znano.