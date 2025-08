Diddyjeva predstavnica potrdila: Kontaktirali smo Trumpa o pomilostitvi

Že v času sojenja glasbenemu mogulu, predvsem pa po zaključku, so se pojavile govorice o tem, da naj bi Trump resno razmišljal o raperjevi pomilostitvi. A je ameriški predsednik ugibanja prejšnji teden v intervjuju za Newsmax zavrnil. "Bila sva v zelo prijateljskih odnosih, odlično sva se razumela in zdel se mi je prijeten človek. Nisem ga dobro poznal. Ko sem kandidiral za predsednika, je bil zelo sovražen," je dejal. Westmoreland je na to odgovorila, da ostajajo optimistični.

Diddyja so v začetku julija v New Yorku namreč spoznali za krivega kaznivih dejanj v dveh primerih prevoza z namenom ukvarjanja s prostitucijo. Nekdanjo varovanko Cassie Ventura in drugo tožnico, ki je pričala pod psevdonimom Jane, je prevažal iz države v državo, na njegovih razvpitih zabavah "freak off" pa sta imeli spolne odnose z moškimi prostituti. Porota je sprejela argument obrambe, da sta obe ženski prostovoljno sodelovali v spolnih odnosih, obenem pa tudi argument tožilstva, da je pri tem šlo za prostitucijo, pri čemer jim ni bilo treba dokazati, ali je bilo to prostovoljno ali ne.