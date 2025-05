Diddyjevi dvojčici med očetovim sojenjem na maturantskem plesu

V New Yorku se je začelo sojenje glasbenemu mogulu Seanu Diddyju Combsu, ki ga obtožnica bremeni tudi trgovine z ljudmi za spolne namene, ves čas pa mu ob strani stoji družina, ki je prisotna tudi na sodišču. Njegovi otroci so poslušali pričanja, ki so bila polna podrobnosti divjih zabav in zlorabe drog, njegovi 18-letni dvojčici pa sta si privoščili nekaj oddiha od težke družinske situacije in se udeležili maturantskega plesa v Los Angelesu.