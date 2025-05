Diddyjevi odvetniki še niso uspeli predstaviti dokazov v prid zvezdniku

Odvetniki Seana Diddyja Combsa poroti doslej niso uspeli predstaviti nič pozitivnega o eni od ključnih osebnosti za vzpon hip-hopa v 20. stoletju. Poroto želijo prepričati, da pri tem, kar opisujejo priče, ne gre za kazniva dejanja trgovine z ljudmi v povezavi s spolnimi storitvami, prevoz preko državnih meja za namene prostitucije in izsiljevalske zarote, ki jih Combsu očita obtožnica. Z navskrižnim zaslišanjem prič želijo dokazati, da gre za vladni poseg v zasebni način življenja bogatih in slavnih v svetu glasbe.

Cassi Ventura je opisovala dolga leta zlorab s strani Combsa, ki jo je silil v spolne odnose z drugimi moškimi, med njimi tudi zelo poniževalne. Pričala je njena nekdanja prijateljica Kerry Morgan in nekdanji Combsov osebni pomočnik David James , ki sta jo oba večkrat vprašala zakaj ne odide. Obema je razložila podobno, da je povsem odvisna od Combsa, od katerega dobiva žepnino, ki popolnoma nadzira njeno glasbeno kariero, njeno zmožnost preživetja in celotno življenje.

Morgan je povedala, da jo je Combs leta 2018 poškodoval z obešalnikom in da je zagrozila s tožbo, Ventura pa ji je v imenu Combsa ponudila 26 665 evrov za molk. Pričala je tudi, da je večkrat videla, kako je Combs Venturo pretepal, vlačil za lase po hodniku in zmerjal. Ob vsem tem naj bi bil ljubosumen in je Morgan silil, naj mu pove, s kom ga Ventura vara.

Tožilci so doslej že zaslišali enega od prostitutov, ki se je udeleževal Combsovih spolnih zabav, poimenovanih 'freak off'. Sojenje se bo nadaljevalo s pričanjem bo še enega plačanega spremljevalca z umetniškim imenom The Punisher, pričala pa bo tudi mati Cassie Ventura, poroča New York Post.

Tožilstvo je prvi dan sojenja predvajalo videoposnetek Combsovega napada na Venturo marca 2016 v hotelu, zaslišalo varnostnika Israela Floreza, ki je posredoval, in prostituta Daniela Phillipa.