Diddyjevo nekdanje dekle pričalo tretjič: Razmerje polno ljubosumja in nasilja

V New Yorku se nadaljuje sojenje ameriškemu raperju in glasbenemu mogulu Seanu Diddyju Combsu, že tretjič pa je kot priča zaprisegla Cassie Ventura, zvezdnikovo nekdanje dekle. Visoko nosečo pevko, ki je pred sodnikom in porotniki že razkrila veliko podrobnosti iz časa njunega razmerja, je tokrat zaslišala obramba, dolgotrajno zaslišanje pa je vznejevoljilo sodnika.

Četrti dan sojenja Seanu Diddyju Combsu se je začelo z navzkrižnim zaslišanjem njegovega nekdanjega dekleta Cassie Ventura. Kot so poročali tuji mediji, je bila množica, ki se je zbrala pred sodiščem, da bi vsaj za nekaj sekund ozrla osramočenega raperja, veliko manjša, kot v prvih dneh, med tistimi, ki so smeli v prostore sodišča, je bila Diddyjeva mati in njegovi otroci, opazili pa so tudi Cassiejinega partnerja, s katerim pričakuje otroka.

Cassie Ventura znova priča v sojenju proti Seanu Diddyju Combsu. FOTO: AP icon-expand

Kot je za BBC-jevo novinarko povedala Diddyjeva tiskovna predstavnica, bo obramba zvezdnikovo nekdanje dekle najverjetneje zasliševala dva dni, ker je ta v osmem mesecu nosečnosti, pa ji bodo omogočili več premorov.

"Vanj ste bili zaljubljeni več kot 11 let, je to res?" je pevko vprašala Anna Estaveo, članica Diddyjeve odvetniške ekipe, nato pa je prebrala del Cassiejinega pričanja iz prejšnjega dne, kjer je priznala, da je bila 'noro ljubosumna', ko sta bila v zvezi.

Sojenje Diddyju potekla brez prisotnosti kamer in fotografskih objektivov, dovoljene so zgolj skice. FOTO: AP icon-expand

Obramba je Venturo spraševala tudi o sodelovanju na Diddyjevih zabavah, kjer je imela spolne odnose s plačanimi moškimi spremljevalci, raper pa jo je pri tem opazoval, nato pa je odvetnica prebrala njena sporočila, ki jih je poslala zvezdniku, v njih pa je jasno izrazila željo in pripravljenost do sodelovanja na teh zabavah.

Ventura je priznala, da je bila voljna sodelovati na zabavah in dodala, da je to počela zato, ker je Combsa ljubila in ga je želela osrečiti, bala pa se je nasilja in izsiljevanja, če ne bo pristala. Ko jo je Diddyjeva odvetnica vprašala, ali je bila ona tista, ki je želela posnetke zabav, je odgovorila, da si tega sploh ni želela, odvetnica pa je izpostavila, da se na posnetkih pojavi tudi raper. S tem naj bi skušali dokazati, da je imela pevka svobodno voljo do odločanja, ali bo sodelovala pri spolnih odnosih in orgijah, ki so bili del zabav.

"Obožujem te zabave, ko si jih oba želiva," se je glasilo eno od sporočil, ki jih je Combsu poslala Ventura, ta pa je na sodišču dejala, da so to 'bile le besede', a obramba jih je obravnavala kot dokaz, da si je sodelovanja želela tudi pevka, ki je zvezo s 17 let starejšim zvezdnikom začela, ko je bila stara 21 let.

Obramba skušala dokazati, da je v orgijah sodelovala prostovoljno

"Če ti to ni všeč, ni problema," je Diddy zapisal v enem od sporočil, ki jih je poslal nekdanjemu dekletu, zvezdnikova odvetnica pa je izbrskala sporočila, v katerih je Ventura napisala, da je šla v trgovino iskat 'igrače za seks'. Zvezdnikova ekipa je izpostavila, da je bilo razmerje s Cassie zelo burno, saj sta se večkrat razšla, a zvezo nato ponovno obudila, kar dokazuje, da se je pevka želela vrniti k raperju in tako tudi k njegovemu načinu življenja.