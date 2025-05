Diddyjevo nekdanje dekle: Za spolne odnose sem potrebovala mamila

Na drugem dnevu sojenja Seanu Diddyju Combsu je pričala njegova nekdanja izbranka, pevka Cassie Ventura, ki je spregovorila o vseh spolnih dejanjih, orgijah, in perverznih igric, ki jih je bila deležna tekom njunega druženja. Sedaj noseča zvezdnica je dejala, da so med njihovimi spolnimi zabavami vsakič porabili okoli deset velikih steklenic otroškega olja, te pa naj bi se kar nekaj časa dogajale na tedenski bazi.

Na klopi za priče je bila danes tudi nekdanja Combsova varovanka, pevka Cassie Ventura. Tožilstvo je že prvi dan predvajalo videoposnetek zvezdnikovega napada na Venturo marca 2016 v hotelu, ter zaslišalo varnostnika Israela Floreza, ki je posredoval, in spolnega delavca Daniela Philipa.

Cassie Ventura in Sean Combs. FOTO: AP icon-expand

55-letni Combs je obtožen trgovine z ljudmi v spolne namene in izsiljevanja. Tožilstvo trdi, da je vodil kriminalno združbo, ki je ženske zlorabljala, jim grozila in jih silila v spolne orgije s prostituti. Glasbenikovi odvetniki trdijo, da so bili vsi spolni odnosi sporazumni in del življenjskega sloga.

Sean Diddy Combs in njegova odvetnica Teny Geragos. FOTO: AP icon-expand

Poroti so včeraj predvajali videoposnetek, ki prikazuje Combsa, kako pretepa Venturo. Kot je razvidno iz posnetka, jo je Combs vrgel na tla, brcal in kasneje vanjo vrgel še vazo. Florez je pričal, da se je odzval na prijavo nasilja in ostal, dokler Ventura iz sobe ni vzela svojega telefona in torbice ter odšla. Kot je še povedal, mu je Combs ponudil denar v zameno za molk. Obramba je sicer želela tožilstvu preprečiti predvajanje posnetka, a neuspešno. Philip je opisal, da je imel po naročilu Combsa večkrat spolne odnose z Venturo ter da je na "dogodek" dobil med 600 in več kot pet tisoč evrov. Spregovoril je o prisotnosti drog in Combsovih nasilnih izbruhih nad Venturo. Nasilja v strahu za svoje življenje ni prijavil policiji. Combsovi odvetniki so v uvodnem nagovoru glede videoposnetka trdili, da je šlo za prepir zaradi telefona. O Venturi in ženski po imenu Jane, ki jo namerava poklicati tožilstvo, je Combsova odvetnica Teny Geragos dejala, da sta obe sposobni in močni ženski, ki sta prostovoljno ostali s Combsom tudi po prepirih.

Po njenih besedah je Combs vzkipljiv in nasilen, kadar je pod vplivom alkohola ali drog, vendar pa ni obtožen nasilja v družini, ampak siljenja žensk v spolne odnose. Dodala je, da so obtožbe žensk o spolnem nasilju posledica pohlepa, ter spomnila, da je Ventura Combsa tožila za 30 milijonov dolarjev (26.815.402 €). Ventura je namreč leta 2023 vložila tožbo zaradi nasilja, vendar se je nato s Combsom poravnala. Tožilka Emily Johnson se je včeraj na poroto obrnila z besedami, da bo sama videla nasilna dejanja, videoposnetke, na katerih se ženski pretvarjata, da uživata na Combsovih zabavah, ter da bo Jane opisala kako jo je Combs pretepel, ko se ni hotela udeležiti ene od zabav. Na sojenju naj bi sicer pričali še dve domnevni Combsovi žrtvi. "Med sojenjem boste slišali o 20 letih obtoženčevih zločinov. A tega ni storil sam. Imel je ožji krog telesnih stražarjev in uslužbencev, ki so mu pomagali izvrševati zločine in jih prikrivati," je še povedala tožilka.

Cassie Ventura pred začetkom sojenja. FOTO: Profimedia icon-expand

Pevka se je pred odnosi venomer posluževala mamil

Danes je na sodišču proti svojemu nekdanjemu partnerju spregovorila pevka Cassie Ventura. "Nisem si mogla predstavljati, da bi vse to počela brez neke vrste zaščite ali načina, da ne bi čutila, kaj se v resnici dogaja – to je bil namreč brezčuten seks s tujcem, s katerim v resnici nisem želela imeti spolnega odnosa," je povedala po poročanju AP-ja. Med pričanjem je Cassie identificirala nekatere izmed številnih moških spremljevalcev, za katere pravi, da jih je na Combsovo zahtevo najemala za t. i. "prevrzne" dogodke. Nekatere je poznala po pravih imenih, druge le po vzdevkih – med njimi je bil tudi moški z vzdevkom Kaznovalec (The Punisher). Eden izmed teh moških, striptizer po imenu Daniel Phillip, je pričal tako včeraj, kakor danes. Ko je zasliševala Cassie, se je tožilka Emily Johnson znova in znova vračala k preprostemu, a pomembnemu vprašanju: "Kdo je stal za to odločitvijo?" In nekdanja izbranka Combsa je vsakič odgovrila: "Sean". Po njenih besedah je bila njegova odločitev, da jo bo vključil v orgije, z otroškim oljem in moškimi spolnimi delavci. Med spolnostjo naj bi med drugim njeno telo polival tudi z voskom.

Skica Seana Diddyja Combsa. FOTO: AP icon-expand

Za vsak spolni odnos porabili okoli deset velikih steklenic otroškega olja