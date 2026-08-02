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Diddyju po sporu z drugim kaznjencem za mesec dni skrajšali zaporno kazen

New York, 02. 08. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Sean Diddy Combs

Sean Diddy Combs se je razveselil nepričakovane novice. Glasbeni mogul, ki trenutno prestaja kazen zaradi kaznivih dejanj v povezavi s prostitucijo, je nedavno prišel v spor z drugim kaznjencem. Čeprav podrobnosti incidenta zaradi zaščite osebnih podatkov javnosti niso znane, pa so 56-letnemu raperju za mesec dni skrajšali bivanje v zaporu.

Kot je razvidno iz javno dostopnih podatkov Zveznega urada za zapore, bo Sean Diddy Combs na prostost namesto 23. februarja 2028 odkorakal mesec dni prej, in sicer 24. januarja 2028. Kaj natančno je razlog za to odločitev, ni znano, kot poročajo ameriški mediji, pa naj bi bilo povezano z nedavnim incidentom, ko se je Diddy zapletel v spor z drugim kaznjencem.

Sean Diddy Combs bo mesec dni prej izpuščen iz zapora.
Sean Diddy Combs bo mesec dni prej izpuščen iz zapora.
FOTO: Profimedia

Kot je pred tednom poročal TMZ, se je 56-letnik s sojetnikom sprl zaradi žalitev, zato je 'vzel stvari v svoje roke', nakar je prišlo do fizičnega obračuna. Combs je bil zaradi tega kaznovan tako, da so ga zaprli v samico. Zvezdnik je bil obsojen na štiri leta zaporne kazni, ki jo prestaja v Zveznem popravnem zavodu Fort Dix v New Jerseyju.

Combs bi moral prvotno kazen odslužiti 8. maja 2028, a so datum izpusta na prostost zaradi kršenja več zaporniških pravil premaknili na 4. junij 2028. Pozneje so mu zaporno kazen skrajšali na februar 2028.

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Zvezdnik je v zaporu že vse od septembra 2024, ko so ga aretirali. V sodnem procesu, ki se je zaključil lani julija, so ga spoznali za krivega prevoza oseb čez državne meje z namenom prostitucije, oprostili pa obtožb, povezanih s kriminalnim združevanjem in siljenjem v prostitucijo. Če bi ga obsodili po vseh petih točkah obtožnice, bi mu grozila večdesetletna kazen, lahko pa tudi dosmrtna ječa.

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ptuj.si
02. 08. 2026 08.01
Torej delaš probleme in ti skrajšajo kazen?
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