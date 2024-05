Didžej Nicki Minaj podpisal prsi dekleta: Odpustila ga bom, če to vidim še enkrat

"Obljubim, da ga bom odpustila, če to vidim še enkrat. Kaj za vraga," je zapisala razburjena zvezdnica, ki se v času svoje turneje sooča s številnimi zapleti. Ne le, da se mnogi njeni oboževalci pritožujejo nad (ne)kvaliteto njenih nastopov – na odru večkrat le postopa in ne poje svojih pesmi – in večurnimi zamudami, raperka je bila zaradi posedovanja mehkih drog nedavno aretirana na amsterdamskem letališču in je morala preložiti koncert v Manchestru.

Njen nastop v Manchestru pred 20.000 čakajočimi oboževalci so v zadnjem trenutku odpovedali in ga prestavili na poznejši datum, kar je razjezilo marsikoga. "Za svojo karto sem odštela 175 evrov, si vzela prost dan v službi, nato pa smo jo tukaj tri ure čakali, da so nam povedali, da je ne bo," je bila jezna 18-letnica, ki se je pred tem veselila koncerta.