Dieta, ki jo promovira Beyonce, bi bila lahko nevarna

Pevka je na svojem kanalu na YouTubu objavila oglasni video, v katerem na začetku stopi na tehtnico, dejanje pa opiše kot nočno moro vsake ženske. Nato je predstavljena dieta, ki ji je pevka sledila med pripravami na nastop na festivalu Coachella, potem ko je rodila dvojčka. Za dieto, ki jo je osnoval pevkin trener Marco Borges , so uporabniki odšteli dobrih 12 evrov in tako dobili dostop do receptov, ki temeljijo na hrani rastlinskega izvora.

Dieta 22 Day Nutrition, ki jo promovira ameriška pop pevka Beyonce , bi bila lahko nevarna, opozarja britansko združenje za nutricistiko (British Association for Nutrition and Lifestyle Medicine), poroča BBC.

Nutricionist Daniel O'Shaughnessy opozarja, da dieta lahko vodi do pomanjkanja hranilnih snovi v telesu. Skeptičen je do navedene hranilne vrednosti živil, saj je med recepti vegetarijanski sendvič, ki naj bi vseboval 36 gramov proteinov, v resnici pa jih vsebuje le 24. Eden od zelenih smutijev vsebuje celo osem čajnih žlic sladkorja.

Navedel je tudi, da je na splošno priporočeno, da ženska čez dan zaužije 8.368 kJ, dieta pa jih narekuje le 5858 na dan. Opozarja, da je to premalo in da se bodo uporabniki počutili utrujeno in izčrpano, še posebej v kombinaciji z dnevno vadbo. "Za osebo, ki dieti sledi, ne da bi ob sebi imela strokovnjaka, tako kot ga je imela Beyonce, je to lahko nevarno," je opozoril nutricionist.

Problematično se mu zdi tudi, da ob izločitvi vseh živalskih produktov niso navedli, da je treba živalske produkte nadomestiti z vnosom vitamina B12, železa in proteinov.

Beyonce se na dvome o njeni metodi hujšanja še ni odzvala.