Diletta Leotta in Loris Karius pričakujeta drugega otroka

Diletta Leotta in Loris Karius pričakujeta drugega skupnega otroka. Italijanska športna novinarka in nogometaš sta veselo novico sporočila na družbenem omrežju, kjer sta delila družinsko fotografijo, 34-letnica pa je na njej pokazala nosečniški trebušček. "Lepšega darila za ta božič si ne bi mogli želeti. Aria postaja starejša sestra in naša srca so pripravljena ljubiti dvakrat toliko," sta pripisala.

Diletta in Loris sta par postala leta 2022, potem ko sta se spoznala na večerji v Parizu v času tedna mode. Italijanka je pozneje dejala, da je to bila ljubezen na prvi pogled. "Ko je vstopil, sem prijateljicama rekla, da je pravkar vstopil moški mojega življenja," se je spominjala njunega prvega srečanja. Leta 2023 sta dobila hčerko Ario, ki se je rodila na Dilettin rojstni dan. Leto pozneje sta stopila pred oltar in si večno zvestobo obljubila na romantičnem slavju na Siciliji.