Tuja scena

Diletta Leotta in Loris Karius pričakujeta drugega otroka

Rim, 11. 12. 2025 11.56 | Posodobljeno pred 2 urama

Avtor
K.Z.
Italijanska športna novinarka Diletta Leotta in nogometaš Loris Karius sta na družbenem omrežju sporočila, da pričakujeta drugega otroka. 34-letnica in njen dve leti mlajši soprog sta objavila družinsko fotografijo, na kateri pozirata s prvorojenko Ario, ob njej pa pripisala, da si lepšega božičnega darila ne bi mogla želeti.

Diletta Leotta in Loris Karius pričakujeta drugega skupnega otroka. Italijanska športna novinarka in nogometaš sta veselo novico sporočila na družbenem omrežju, kjer sta delila družinsko fotografijo, 34-letnica pa je na njej pokazala nosečniški trebušček. "Lepšega darila za ta božič si ne bi mogli želeti. Aria postaja starejša sestra in naša srca so pripravljena ljubiti dvakrat toliko," sta pripisala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Diletta in Loris sta par postala leta 2022, potem ko sta se spoznala na večerji v Parizu v času tedna mode. Italijanka je pozneje dejala, da je to bila ljubezen na prvi pogled. "Ko je vstopil, sem prijateljicama rekla, da je pravkar vstopil moški mojega življenja," se je spominjala njunega prvega srečanja. Leta 2023 sta dobila hčerko Ario, ki se je rodila na Dilettin rojstni dan. Leto pozneje sta stopila pred oltar in si večno zvestobo obljubila na romantičnem slavju na Siciliji.

diletta leotta loris karius drugi otrok nosečnost novinarka nogometaš
