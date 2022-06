Simpatična italijanska voditeljica Diletta Leotta, ki po mnenju mnogih velja za eno najlepših žensk v svetu športnega novinarstva, se zadnje dni mudi v Zadru, kjer sodeluje na medijskem športnem festivalu. 30-letnica, ki trenutno deluje predvsem na področju italijanske nogometne lige, je v sklopu festivala spregovorila o vlogi in položaju ženske na navadno moškem področju, za RTL pa je razkrila tudi, s kom je trenutno najbolj obsedena.

Diletto Leotta marsikateri oboževalec športa pozna kot privlačno italijansko novinarko in voditeljico, ki v zadnjem času deluje predvsem v prvi italijanski nogometni ligi. A Diletta je več kot to. Kot ena prvih žensk na pretežno moškem področju, se je 30-letnica skušala dokazati kot enakovredna in zaslužna svojega položaja.

Italijanka, ki prihaja iz Catanie, drugega največjega mesta na Siciliji, zase pravi, da že od nekdaj obožuje šport in kljub temu, da je kot mlado dekle trenirala plavanje, je njeno srce kasneje osvojil nogomet. "Od nekdaj sem imela rada nogomet in nikoli me ni nehal navduševati, še posebej v tej sezoni, ki je bila polna razburljivih trenutkov," je v pogovoru za RTL dejala in dodala, da ima veliko srečo, da je njena ljubezen postala tudi njeno delo. Kljub lepim trenutkom, ki jih redno deli s svojimi osmimi milijoni sledilcev na Instagramu, se je Leotta med svojo kariero soočila tudi z nekaterimi izzivi. "Ko sem začela delati v tej službi, sem bila sama. Spomnim se, da sem skušala biti vedno popolna in se vključiti na področje, na katerem prevladujejo moški. V želji po prilagajanju sem izgubila svojo avtentičnost, a sedaj, ko imam dovolj izkušenj, sem vedno zvesta sama sebi."

icon-expand Diletta Leotta: lepotica, ki se bori za enakopravnost žensk v svetu športa. FOTO: Instagram

Na včasih samotni poti ženske v svetu športnega novinarstva so se ji tekom let pridružile številne druge, kar jo je zelo razveselilo. "Ravno pred mesecem dni sem bila na stadionu Juventusa obkrožena z osmimi novinarkami, ki so predstavljale osem različnih medijev. Sedaj je okoli mene veliko več novinark kot nekoč, na kar sem zelo ponosna. Že sedaj smo naredili nekaj pomembnih korakov proti enakopravnosti, enakopravni plači in enakopravnosti med spoloma," je še dejala športna navdušenka, ki je za RTL razkrila, da ji je poleg družine, prijateljev in službe zadnje mesece velik del srca ukradel psiček Lillo, v katerega je popolnoma zaljubljena.

icon-expand "Zelo je majhen, star je zgolj tri mesece in vanj sem popolnoma zaljubljena." FOTO: Instagram