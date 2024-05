Diletta Leotta o delu novinarke: Rekli so mi, da sem uspela zaradi svojih prsi

32-letna Italijanka je kritiko o prsih slišala od sodelavke na medijski hiši Sky. "Kolegica mi je povedala, da ljudje to govorijo o meni. Takrat sem bila stara samo 20 let," je povedala in dodala: "Ravno sem začenjala. Doma sem tistega večera zelo jokala. To je nato v meni prebudilo leva in iz tega sem se veliko naučila." Poleg tega se je zveznica, ki jo čez slab mesec dni čaka poroka z nemškim nogometašem Lorisom Kariusom, v tem času dokazala s svojim delom, obenem pa je diplomirala tudi iz prava. "Zdaj mi kaj takega nihče več ne more reči," je poudarila, obenem pa izpostavila, da opaža pomanjkanje solidarnosti in razumevanja med ženskami.