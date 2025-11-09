Diletta Leotta s sledilci delila posnetek nezgode v dvigalu

Italijanska športna novinarka Diletta Leotta, sicer žena nogometaša Lorisa Kariusa, je s svojimi sledilci delila video nezgode, ki se ji je zgodila med fotografiranjem v dvigalu in z njim navdušila. 34-letnica, ki je pozirala v črni obleki, je stala med vrati in se nastavljala objektivu, ko so se vrata zaprla in jo stisnila med obe krili, ona pa je vse skupaj sprejela z nasmehom.

Priljubljena športna novinarka Diletta Leotta s svojimi sledilci na družbenem omrežju pogosto deli fotografije in posnetke, ki nastanejo med njenim službenim časom. Pred kratkim je tako v galerijo dodala video, na katerem pozira v dvigalu, v roki pa drži mikrofon in mapo, ko se nenadoma začnejo zapirati vrata. "Še en oder in drugačna čustva. Vsak dogodek je priložnost za povezovanje, učenje in razvijanje idej," je dodala v pripisu.

Novinarka in voditeljica je nezgodo v dvigalu pospremila s smehom, svojim 9,2 milijona sledilcem pa tako pokazala, da se včasih za dobro fotografijo ali posnetek mora tudi žrtvovati in kdaj utrpeti kakšno manjšo poškodbo.