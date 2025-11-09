Diletta Leotta s sledilci delila posnetek nezgode v dvigalu

Priljubljena športna novinarka Diletta Leotta s svojimi sledilci na družbenem omrežju pogosto deli fotografije in posnetke, ki nastanejo med njenim službenim časom. Pred kratkim je tako v galerijo dodala video, na katerem pozira v dvigalu, v roki pa drži mikrofon in mapo, ko se nenadoma začnejo zapirati vrata. "Še en oder in drugačna čustva. Vsak dogodek je priložnost za povezovanje, učenje in razvijanje idej," je dodala v pripisu.
Novinarka in voditeljica je nezgodo v dvigalu pospremila s smehom, svojim 9,2 milijona sledilcem pa tako pokazala, da se včasih za dobro fotografijo ali posnetek mora tudi žrtvovati in kdaj utrpeti kakšno manjšo poškodbo.
Njenim sledilcem se je trenutek zdel izjemno zabaven, številni pa so se odzvali tudi med komentarji pod objavo. "Želim si, da bi bil jaz tisto dvigalo," je zapisal eden. Drug je dodal: "Tudi v dvigalu je za trenutek zavladala panika." Tretji je pripomnil: "Tudi dvigalo si te želi."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.