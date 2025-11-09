Svetli način
Tuja scena

Diletta Leotta s sledilci delila posnetek nezgode v dvigalu

Rim, 09. 11. 2025 12.12 | Posodobljeno pred 1 uro

K.Z.
Italijanska športna novinarka Diletta Leotta, sicer žena nogometaša Lorisa Kariusa, je s svojimi sledilci delila video nezgode, ki se ji je zgodila med fotografiranjem v dvigalu in z njim navdušila. 34-letnica, ki je pozirala v črni obleki, je stala med vrati in se nastavljala objektivu, ko so se vrata zaprla in jo stisnila med obe krili, ona pa je vse skupaj sprejela z nasmehom.

Priljubljena športna novinarka Diletta Leotta s svojimi sledilci na družbenem omrežju pogosto deli fotografije in posnetke, ki nastanejo med njenim službenim časom. Pred kratkim je tako v galerijo dodala video, na katerem pozira v dvigalu, v roki pa drži mikrofon in mapo, ko se nenadoma začnejo zapirati vrata. "Še en oder in drugačna čustva. Vsak dogodek je priložnost za povezovanje, učenje in razvijanje idej," je dodala v pripisu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Novinarka in voditeljica je nezgodo v dvigalu pospremila s smehom, svojim 9,2 milijona sledilcem pa tako pokazala, da se včasih za dobro fotografijo ali posnetek mora tudi žrtvovati in kdaj utrpeti kakšno manjšo poškodbo.

Preberi še Športna novinarka Diletta Leotta dahnila usodni da

Njenim sledilcem se je trenutek zdel izjemno zabaven, številni pa so se odzvali tudi med komentarji pod objavo. "Želim si, da bi bil jaz tisto dvigalo," je zapisal eden. Drug je dodal: "Tudi v dvigalu je za trenutek zavladala panika." Tretji je pripomnil: "Tudi dvigalo si te želi."

diletta leotta posnetek dvigalo italijanka novinarka
Naslednji članek

Bruce Willis na bližnjo plažo z roko v roki s svojim negovalcem

KOMENTARJI (5)

NeXadileC
09. 11. 2025 13.01
-1
A o razvoju železnice nič besed?
ODGOVORI
0 1
but_the_ppl_are_retarded
09. 11. 2025 13.34
Od Avstro-Ogrske pri nas ni bilo poštenega razvoja, le modernizacija.. Čas potovanja LJ + Dunaj je tu tu od odprtja proge.
ODGOVORI
0 0
Amor Fati
09. 11. 2025 12.56
+2
Ko zmanjka idej za objave na instagramu.
ODGOVORI
3 1
Kaskader
09. 11. 2025 12.52
+1
Kako profesionalno od nje ... Da lahko ob taki tragediji ohrani mirno kri in celo nasmešek ... Neverjetno, ta ženska si zasluži Oskarja ... 😁
ODGOVORI
2 1
NeXadileC
09. 11. 2025 13.02
-2
Čugavega?
ODGOVORI
0 2
