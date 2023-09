Diletta Leotta uživa v materinstvu: Držati te v naročju je neopisljivo

"Priti domov in te vzeti v naročje je občutek, ki ga ne znam opisati," je ob fotografijo, na kateri sedi na terasi in v naročju pestuje svojo hčerko, zapisala novinarka Diletta Leotta. Priljubljena Italijanka je s tem razkrila, da že okuša in uživa v čarih materinstva. "Vsaka mama ve, o čem govorim. Čista ljubezen," je še dopisala v opisu. Zvezdnici poleg mesec dni stare hčerke na fotografiji družbo dela tudi njen psiček, prikupni pomeranec.