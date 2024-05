Diletta Leotta z družino na počitnicah odšteva do poroke: 'Še en mesec'

Biti mama je najlepša, obenem pa izjemno zahtevna vloga, če zraven načrtuješ še poroko, pa je življenje zagotovo izjemno naporno. To na lastni koži trenutno občuti tudi Diletta Leotta, ki se je zato odločila, da si bo s partnerjem Lorisom Kariusom in hčerko Ario privoščila malo oddiha. Junija jo namreč čaka poroka, česar se navdušena mamica zelo veseli. Ali bo slovesnost potekala na lokaciji, ki jo je zvezdnica obiskala z družino, ni jasno, je pa italijanska novinarka ob fotografijah pripisala besede, s katerimi je dala slutiti, da je razkrila svojo poročno lokacijo. "Še en mesec," je zapisala ob galeriji fotografij in dodala: "Komaj čakam!"