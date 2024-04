Dino Merlin pristal v bolnišnici: Postalo mu je slabo, zdaj pa je vse v redu

Dino Merlin je bil sinoči okoli devete ure zvečer prepeljan v bolnišnico, poročajo bosanski in hrvaški mediji, rešilec pa ga je odpeljal izpred njegove trgovine Magaza na Baščaršiji. Do reševalnega vozila ga je pospremila hčerka Naida , poroča Net.hr . Očividci so pozneje povedali, da naj bi bil 61-letnik videti slabo in da je le s težavo hodil, a je njegova ekipa že sporočila, da je zunaj smrtne nevarnosti in v domači oskrbi.

"To bom rekel prvič, v nekem obdobju svojega življenja sem bil hudo bolan. Imel sem hudo depresijo. Tega ne bi želel nikomur. To se je pokazalo tako, da sem bil zanič. Nič me ni zanimalo, življenje in smrt sta bila zame enaka. Bil sem preprosto rastlina. In to je bilo obdobje, ko sem želel pustiti glasbo in mi je takrat na misel prihajalo vse mogoče, a mi je po nekem čudežu uspelo," je nekoč priznal.