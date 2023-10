Dino Petrić: Poroko sem želel ohraniti zase, a se je vse razvedelo

Dina Petrića je slovensko občinstvo spoznalo v priljubljenem šovu Slovenija ima talent, kjer mu je nastop v finalu odnesla bolezen. Kljub vsemu se je Hrvat v srca Slovencev zapisal s prepevanjem pesmi v slovenščini, svoje srce pa je 29-letnik oddal doktorici dentalne medicine Tei. Za naš portal je zaupal nekaj podrobnosti njune nedavne poroke na domačem Hvaru.

Dino Petrić je oddan. Hrvaški glasbenik, ki je slovensko občinstvo navdušil v šovu Slovenija ima talent, kjer se je s prepevanjem slovenskih pesmi prebil vse do finala, je do oltarja popeljal svojo dolgoletno izvoljenko Teo Šarić, ki od preteklega vikenda dalje s ponosom nosi možev priimek. "Poroko sva sprva želela ohraniti zase, a se je vse skupaj razvedelo," je v smehu za 24ur.com povedal pevec in dodal, da če se že vse ve, nima smisla skrivati.

icon-expand Dino Petrić se je poročil s svojo dolgoletno izvoljenko Teo Šarić. FOTO: Arhiv izvajalca

Poroka je potekala na njunem domačem Hvaru, kjer sta se v cerkvi sv. Stjepana zaljubljenca tudi cerkveno poročila. "Moja priča je bil Filip Tomić, ki je moj najboljši prijatelj že vse življenje in je prisoten v vsakem segmentu tako mojega zasebnega kot tudi poslovnega življenja," je povedal Dino in dodal, da sta prav s Filipom pred leti ustanovila svojo prvo glasbeno skupino. "Nastala je v osnovni šoli in delovala pet let," je zaupal.

icon-expand Tejina priča je bila prijateljica Iva Nogalo, Dinotova pa prijatelj Filip Tomić. FOTO: Arhiv izvajalca

Dinova izbranka, ki je po poklicu doktorica dentalne medicine in dela v zasebni polikliniki v Zagrebu, je za pričo izbrala prijateljico Ivo Nogalo. Kljub temu, da bi na svoj poročni dan lahko izpustil nastop na odru, 29-letnik ni mogel iz svoje kože in je svoji dragi ter vsem zbranim svatom tudi zapel. "Sicer pa je na poroki prepevala skupina Tragovi," je razkril hrvaški zvezdnik.

icon-expand FOTO: Arhiv izvajalca icon-chevron-left icon-chevron-right