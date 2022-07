Dino Rađa delil prvo fotografijo hčerke Petra Graša

Nekdanji hrvaški košarkar Dino Rađa je na svojem Instagramu delil prvo fotografijo hčerke Petra Graše in Hane Huljić. Sicer je objavil le fotografijo dekličine dlani, a je to prva uradna fotografija male Albe na družbenih omrežjih.

Dino Rađa, nekdanji košarkar in poročna priča glasbenika Petra Graše, je na svojem profilu družbenega omrežja Instagram delil fotografijo svoje in dojenčkove dlani. Pod fotografijo dlani male Albe, ki se je rodila 17. julija, je zapisal: "Koliko sreče, čustev, ljubezni in solz je v naša življenja vnesla ta mala dlan."

Na fotografiji je označil tudi Grašovo 14 let mlajšo ženo Hano Huljić, svojega dolgoletnega prijatelja Petra in svojo ženo Viktorijo. Kot poročajo hrvaški mediji je Hana v četrtek z deklico prišla domov iz porodnišnice in očitno je mala Alba že prvi dan dobila zelo pomembne obiske ter s tem tudi svojo prvo objavo na družbenih omrežjih.