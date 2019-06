Diplo mislil, da je Jonasova poroka šala

"Rad imam Dipla, a svoj Instagram ima raje kot 13-letnik. Vsakih pet sekund nekaj objavi, celoten obred je predvajal s pasjimi filtri,"je Joe nedavno povedal v nekem radijskem intervjuju. Mladoporočenca mu sicer nista zamerila, sicer pa so nastali tudi nekateri članki v smislu "Diplo mi je uničil poroko", za kar pa se mu je Jonas osebno opravičil.

Ženin in nevesta sta povabila razdelila kar na podelitvi, med njimi je bil tudi producent in zvezdnik plesne glasbe Diplo , ki se je odločil, da bo vse skupaj delil s svetom prek Instagrama. Joe se je kasneje sicer pošalil, da mu je "uničil" poroko, ker je svet prav po njegovi zaslugi izvedel za njun skok v zakon.

Glasbenik Joe Jonas in igralka v serijiIgra prestolov Sophie Turner sta se na skrivni poroki poročila neposredno po podelitvi glasbenih nagrad revije Billboard 1. maja v Las Vegasu, ko ju je poročil imitator Elvisa Presleyja.

"Poklical me je in se mi opravičil, sicer pa nisem mislil, da gre za resno poroko. Res nisem vedel, za kaj gre. Družil sem se z njim po podelitvi, vse skupaj se mi je zdelo precej noro," je dejal 40-letnik.

Da je bilo vse zelo na hitro in nepričakovano, pa kaže tudi na to, da celo njegova svakinja Priyanka Chopra, ki je poročena z njegovim bratom Nickom, ni imela pojma glede njunih načrtov. Par naj bi zdaj načrtoval bolj uradno poroko v Franciji za družino in prijatelje, saj je Joe nedavno praznoval svojo fantovščino na Ibizi.