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Direktor FBI iz žepa potegnil prstan: zaročil 19 let mlajšo pevko

Nashville, 07. 10. 2026 10.04 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
A. J.
Direktor FBI zaročen.

Direktor ameriškega zveznega preiskovalnega urada FBI Kash Patel in 19 let mlajša country pevka ter politična komentatorka sta razmerje okronala z novo stopničko. Par je po približno treh letih zveze oznanil zaroko, Wilkins pa je novico pospremila z zelo pomenljivim, a hudomušnim zapisom na družbenih omrežjih.

Ljubezen je potrkala tudi na vrata direktorja ameriškega zveznega preiskovalnega urada FBI Kasha Patela. Njegovo srce je osvojila 19 let mlajša Alexis Wilkins, znana kot country pevka in politična komentatorka.

27-letna Wilkins je veselo novico javnosti oznanila na družbenih omrežjih z objavo črno-bele fotografije, na kateri pozira ob 46-letnem Patelu in ponosno kaže zaročni prstan. Ob njej je šaljivo zapisala: "Odločila sva se, da vpleteva tudi zakon." Patel je njeno objavo delil tudi sam: dodal je emotikona srca in zaročnega prstana.

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Par je javnosti sicer poznan že dlje časa, svojega razmerja nista nikoli skrivala. Spoznala sta se na dogodku v Nashvillu, ki ga je organiziral skupni prijatelj, skupaj pa sta od začetka leta 2023. Wilkins je bila ob Patelu tudi februarja 2025, ko je prisegel kot direktor FBI.

Njuna zveza je že v preteklosti burila duhove v javnosti

Zaročeni par - Kash Patel in Alexis Wilkins.
Zaročeni par - Kash Patel in Alexis Wilkins.
FOTO: Profimedia

Zaradi Patelovega položaja je njuno razmerje že večkrat pritegnilo pozornost ameriških medijev. Posebej odmevne so bile navedbe o uporabi virov FBI za zaščito Wilkinsove. Patel je zanikal kakršnekoli nepravilnosti in pojasnil, da je bila pevka deležna varovanja zaradi groženj, ki naj bi jih prejela, potem ko je postala javno prepoznavna. Pozornost je vzbudilo tudi Patelovo potovanje z letalom FBI na dogodek v Pensilvaniji, kjer je Wilkins pela ameriško himno. Kritiki so se spraševali, ali je bila uporaba vladnega letala za takšno potovanje upravičena, Patel pa je svoje ravnanje javno zagovarjal.

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FBI direktor zaroka Kash Patel

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KOMENTARJI4

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IQ200
07. 10. 2026 11.33
20 let je prevec. Že zdaj je razlika ocitna. Pri 46 se se lahko malo vlece ven. Kaj bo cez dobrih 10 let, ko bo on dedek pred penzionom pri 60, ona pa 40? Tudi pri 50 pinca se ne bo "za odpis" on pa pri 70 s palico, v domu za upokojence, bo se ziv? Ne gre cez naravo. Lahko se ti pocutis se dobro ampak nihce ni premagal stevilke EMŠO. Do 10 let se nekako gre, ceprav je tudi to velika razlika kasneje. 3-5 let idealno.
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0 0
abc123def456
07. 10. 2026 11.22
odlicno se sklada s celo trumpovo posadko...
Odgovori
+0
1 1
Pajo_36
07. 10. 2026 11.02
Dober dec, res. Tale pa vse skrivnosti ve haha
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+1
1 0
SpamEx
07. 10. 2026 10.50
jep zgleda hipnotiziran
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+3
3 0
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