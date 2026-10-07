Direktor FBI iz žepa potegnil prstan: zaročil 19 let mlajšo pevko

Ljubezen je potrkala tudi na vrata direktorja ameriškega zveznega preiskovalnega urada FBI Kasha Patela. Njegovo srce je osvojila 19 let mlajša Alexis Wilkins, znana kot country pevka in politična komentatorka.
27-letna Wilkins je veselo novico javnosti oznanila na družbenih omrežjih z objavo črno-bele fotografije, na kateri pozira ob 46-letnem Patelu in ponosno kaže zaročni prstan. Ob njej je šaljivo zapisala: "Odločila sva se, da vpleteva tudi zakon." Patel je njeno objavo delil tudi sam: dodal je emotikona srca in zaročnega prstana.
Par je javnosti sicer poznan že dlje časa, svojega razmerja nista nikoli skrivala. Spoznala sta se na dogodku v Nashvillu, ki ga je organiziral skupni prijatelj, skupaj pa sta od začetka leta 2023. Wilkins je bila ob Patelu tudi februarja 2025, ko je prisegel kot direktor FBI.
Njuna zveza je že v preteklosti burila duhove v javnosti
Zaradi Patelovega položaja je njuno razmerje že večkrat pritegnilo pozornost ameriških medijev. Posebej odmevne so bile navedbe o uporabi virov FBI za zaščito Wilkinsove. Patel je zanikal kakršnekoli nepravilnosti in pojasnil, da je bila pevka deležna varovanja zaradi groženj, ki naj bi jih prejela, potem ko je postala javno prepoznavna. Pozornost je vzbudilo tudi Patelovo potovanje z letalom FBI na dogodek v Pensilvaniji, kjer je Wilkins pela ameriško himno. Kritiki so se spraševali, ali je bila uporaba vladnega letala za takšno potovanje upravičena, Patel pa je svoje ravnanje javno zagovarjal.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.