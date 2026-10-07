Direktor FBI iz žepa potegnil prstan: zaročil 19 let mlajšo pevko

Ljubezen je potrkala tudi na vrata direktorja ameriškega zveznega preiskovalnega urada FBI Kasha Patela. Njegovo srce je osvojila 19 let mlajša Alexis Wilkins, znana kot country pevka in politična komentatorka.

27-letna Wilkins je veselo novico javnosti oznanila na družbenih omrežjih z objavo črno-bele fotografije, na kateri pozira ob 46-letnem Patelu in ponosno kaže zaročni prstan. Ob njej je šaljivo zapisala: "Odločila sva se, da vpleteva tudi zakon." Patel je njeno objavo delil tudi sam: dodal je emotikona srca in zaročnega prstana.