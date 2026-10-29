Direktor komunikacij Bele hiše: Minaj bi lahko bila naša nova tiskovna predstavnica

Raperka Nicki Minaj se je pred dnevi udeležila enega izmed shodov Donalda Trumpa, kjer mu je znova izkazala podporo. Naklonjenost je vzajemna, saj je nad njo navdušen tudi ameriški predsednik, ki je takrat javno pohvalil njeno zadnjico, direktor za komunikacije Bele hiše, ki se jima je pridružil, pa je Minaj predlagal celo za naslednjo tiskovno predstavnico.
Svoj predlog je podal v luči odpovedi Katie Zacharia, ki je mesto tiskovne predstavnice Bele hiše zasedla v začetku meseca, a na položaju ostala zgolj pet dni. Cheung je po shodu na družbenem omrežju delil video, na katerem Minaj govori o tem, zakaj podpira Trumpa, ga hvali kot poslovneža, ki je postal milijarder, in doda, da to zagotovo pomeni, da ve, kaj dela, kar je dobro za državo in politiko. 44-letni direktor komunikacij Bele hiše je ob posnetku pripisal: "Dame in gospodje, mislim, da smo našli naslednjo tiskovno predstavnico Bele hiše!"
Pozornosti pa ni pritegnila le zvezdnica, temveč tudi Trumpov komentar, ko je javno pohvalil njeno zadnjico in dodal, da je nikakor ne gre spregledati. Ob njegovih besedah so številni začeli ploskati, Trump pa je nato nadaljeval: "Vrnil se bom k svojemu govoru, upam pa, da Nicki ni užaljena. Radi jo imamo in res je že dolgo z nami. Veste, ne maram, ko me kdo zasenči, a ona me vedno zasenči in to me jezi," je povedal in nadaljeval: "Vsi so noro navdušeni nad njo. Kraljica rapa, ki je z mano od prvega dne – Nicki Minaj."
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