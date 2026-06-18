Direktor Louvra: Muzej je na robu svojih zmogljivosti

Christophe Leribault je zaskrbljujoče stanje obelodanil le štiri mesece po tem, ko je nasledil Laurence de Cars . Ta je februarja odstopila po nizu škandalov, med njimi je bil rop kronskih draguljev, vrednih 88 milijonov evrov. "Muzejska oprema in infrastruktura sta dotrajani," je ocenil novi direktor muzeja po poročanju francoske tiskovne agencije AFP .

Umetnostni zgodovinar je ocenil tudi, da bi bila za zagotovitev preživetja muzeja na dolgi rok potrebna obsežna prenovitvena in posodobitvena dela, a da so glede naložb naleteli na zid.

Louvre je s približno devetimi milijoni obiskovalcev letno eden najbolj obiskanih muzejev na svetu, poleg spektakularnega vloma oktobra lani pa so ga v zadnjem obdobju pretresli še drugi incidenti, ki so povzročili izpad prihodkov, med njimi ponavljajoče se stavke zaposlenih, goljufija z vstopnicami, ki je muzej domnevno stala deset milijonov evrov, puščanje vode in druge težave z vzdrževanjem.

Muzej domuje v palači v središču Pariza na bregovih reke Sene. Muzej so stoletja gradili različni francoski monarhi in jo uporabljali kot svojo uradno rezidenco.