Direktorica kastinga Bridgertona prejema vroče posnetke vloge željnih igralcev.

Direktorica kastinga priljubljene serije Bridgerton Kelly Valentine Henry je nedavno gostovala v podkastu Should I Delete That?, kjer je razkrila, da so njena sporočila preplavljena z vročimi posnetki vloge željnih igralcev. "Tako je vsak dan. Prejemam najbolj neverjetne posnetke," je dejala Henryjeva in dodala, da ni prosila za to. "Gre praktično za seks. Ni dejanski seks, je pa zelo vroče. Niso gole fotografije, ampak niso daleč od tega."