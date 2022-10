Direktorja podjetja Skechers nepovabljenega Kanyeja Westa pospremila iz zgradbe

Kanye West, ki je v zadnjem mesecu ob večmilijonski dobiček, se skuša rešiti iz zagate, za katero je krivec sam. Po tem, ko je s svojimi antisemitističnimi komentarji na družbenih omrežjih razburil širšo javnost, nato pa razpravljal o sovražnem govoru in se branil, da sam ni rasist, so se sodelovanju z njim odpovedali poslovni partnerji, kot sta modna hiša Balenciaga in športna znamka Adidas. West naj bi tako skušal na svojo stran pridobiti direktorje podjetja Skechers, a je ob obisku njihove zgradbe v Los Angelesu naletel na gluha ušesa, iz zgradbe pa sta ga pospremila kar dva izmed odgovornih.

Kot poroča CNN, je podjetje Skechers v svoji izjavi sporočilo, da se je na sedežu podjetja v Los Angelesu nepovabljen in nenapovedan prikazal Kanye West, dva izmed direktorjev pa sta ga osebno pospremila iz zgradbe. Kot so še zapisali v izjavi, je glasbenik želel posneti neavtoriziran posnetek, po kratkem pogovoru pa so ga pospremili iz zgradbe.

icon-expand Kanye West FOTO: Profimedia

"Podjetje Skechers nima namena in ne razmišlja o sodelovanju z Westom. Obsojamo njegove komentarje in ne toleriramo antisemitističnih izjav ali kakršne koli druge oblike sovražnega govora," je podjetje za športno obutev zapisalo v izjavi. Raperjev obisk na sedežu podjetja je sledil novici, da je tudi Adidas prekinil sodelovanje z njim, razlog pa je bil enak – kršenje politike podjetja zaradi antisemitističnih objav in komentarjev, ki jih je delil na družbenih omrežjih.